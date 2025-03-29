تجديد حبس سائق توك توك بتهمة الاعتداء على قائد حافلة مدرسية بالزيتون

قررت محكمة جنح الزيتون تجديد حبس سائق توك توك متهم بالاعتداء على قائد حافلة مدرسية وتكسير زجاج الحافلة بدائرة قسم شرطة الزيتون 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية كانت عندما رصد رجال مباحث القاهرة مقطع فيديو يظهر فيه سائق "توكتوك"، وهو ممسك بيده عصا خشبية ويعتدى بها على سائق أتوبيس مدرسة، أثناء نقله تلاميذ، أعلى كوبري سنان في منطقة الزيتون بالقاهرة.



ونشب خلاف بين الطرفين بسبب أولوية المرور، على إثره أمسك سائق “توكتوك” عصا خشبية، ولوح بها قاصدًا إرهاب سائق الأتوبيس، واعتدى عليه بالسب، وحطم “مرايا الأتوبيس” مما أثار رعب الأطفال داخله، وتسبب في تعطيل حركة المرور.



وبإجراء التحريات تم تحديد هوية المتهم وتم ضبطه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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