الأربعاء 26 مارس 2025
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حوادث

حبس سائق توك توك متهم بالاعتداء على قائد حافلة مدرسية بالزيتون

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت نيابة الزيتون بحبس سائق توك توك متهم بالاعتداء على قائد حافلة مدرسية وتكسير زجاج الحافلة بدائرة قسم شرطة الزيتون 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

البداية  كانت عندما رصد رجال مباحث القاهرة مقطع فيديو يظهر فيه سائق "توكتوك"، وهو ممسك بيده عصا خشبية ويعتدى بها على سائق أتوبيس مدرسة، أثناء نقله تلاميذ، أعلى كوبري سنان في منطقة الزيتون بالقاهرة.

ونشب خلاف بين الطرفين بسبب أولوية المرور، على إثره أمسك سائق “توكتوك” عصا خشبية، ولوح بها قاصدًا إرهاب سائق الأتوبيس، واعتدى عليه بالسب، وحطم “مرايا الأتوبيس” مما أثار رعب الأطفال داخله، وتسبب في تعطيل حركة المرور.

وبإجراء التحريات تم تحديد هوية المتهم وتم ضبطه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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نيابة الزيتون قسم شرطة الزيتون مباحث القاهرة النيابة العامة

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