رواتب تصل لـ67 ألف جنيه، جبران يعلن عن فرص عمل جديدة بالسعودية

أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن فتح باب التقديم، من اليوم السبت ولمدة 5 أيام على 11 فرصة عمل، وفرتها الوزارة للشباب المصري في شركة المحور الدولية للمقاولات بالمملكة العربية السعودية.

مكاتب التمثيل العمالي بالخارج

وأكد الوزير أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل بالخارج للشباب المصري بالتعاون بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية،ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج،والإدارة العامة للتشغيل.

الوظائف وفرص العمل المطلوبة

وقالت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل: إن فرص العمل المتوفرة تشمل: عدد 2 مراقب عمل ميداني براتب شهري 3000 ريال سعودي، و2 فني تمديدات كهربائية براتب شهري 2500 ريال سعودي، و2 عامل دهان براتب شهري 2000 ريال سعودي، و2 عامل مبلط براتب شهري 2000 ريال سعودي، و2 عامل في مجال السباكة براتب شهري 2000 ريال سعودي، ومهندس مدني براتب 5000 ريال سعودي.

وأوضحت أن المزايا المقدمة من الشركة عبارة عن تأمين صحي وسكن ومواصلات، وأن التقديم من اليوم السبت الموافق 29 مارس 2025، ولمدة 5 أيام، على الرابط التالي هنا

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