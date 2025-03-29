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حوادث

انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة بعابدين

حريق، فيتو
حريق، فيتو

 انتدبت نيابة عابدين الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة عابدين، دون وقوع أي إصابات.

 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة عابدين، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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النيابة العامة منطقة عابدين قسم شرطة عابدين

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