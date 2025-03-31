النقل العام تخصص خطوطا لخدمة القناطر وحديقة الأزهر

اعلنت هيئة النقل العام التابعة لمحافظة القاهرة عن خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين خلال فترة عيد الفطر، حيث تم تشغيل خطوط لخدمة المناطق الترفيهية.

كما أعلنت محافظة القاهرة أنه تم تشغيل عدد من الأتوبيسات كخدمة خاصة خلال إجازة العيد فقط يكون خط سيرها لخدمة المناطق السياحية والترفيهية بمحافظات القاهرة الكبرى كالقناطر الخيرية، والحديقة الدولية، والأهرامات وأبو الهول، ومنطقة القلعة، والحديقة اليابانية وحديقة ٦ اكتوبر، وحديقتي الأزهر وبدر.

وأوضح اللواء رزق على رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام أن أعداد السيارات المخصصة لخدمات المناطق السياحية والترفيهية قابلة للزيادة الفورية حال ملاحظة تكدس الركاب وذلك من خلال المتابعة الميدانية لأجهزة الحركة.

تحويل مسار خطوط الأتوبيسات فى هذه الحالة

وأشار إلى أن غرفة عمليات الهيئة التى تعمل على مدار اليوم لاستقبال كل ما يتعلق بالتشغيل من خلال الشبكة اللاسلكية التي تغطى جميع المحطات النهائية وجراجات الهيئة وكافة مرافقها بالقاهرة الكبرى.

ولفت إلى انه تم الانتهاء من صيانة السيارات المخصصة لهذه الخدمة ومراجعة الحالة الفنية والمظهر العام موضحا أنه سيتم مواجهة أى حالات طارئة متعلقة بالتشغيل ومنع أى تكدس فى المناطق الترفيهية، وتحويل مسارات الخطوط عند الحاجة إلى ذلك.

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