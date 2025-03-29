شريف إكرامي يوجه رسالة لصناع مسلسل "لام شمسية"

حرص شريف إكرامي، حارس مرمى فريق نادي بيراميدز، علي الإشادة بصناع عمل مسلسل "لام شمسية" الذي يعرض في موسم مسلسلات رمضان 2025، مشيرًا إلى أنه يناقش قضية حساسة ومهمة.

وكتب شريف إكرامي في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "كل التحية لصناع مسلسل لام شمسية على الطرح الشجاع والإنساني لقضية حساسة ومهمة زي التحرش بالأطفال. الأداء والتفاصيل كل شيء فيهم حقيقي ومؤثر.. الفن الحقيقي مش بس بيقدم ترفيه، لكنه كمان بينوّر ويوَّعي ويعالج. مسلسل لام شمسية خير دليل على إن الفن لما يكون صادق، بيقدر يفتح عيون ويوصل رسايل توجع وتسند في نفس الوقت".

ومسلسل لام شمسية يناقش مجموعة من القضايا الاجتماعية الحساسة، من بينها العلاقات الزوجية غير الصحية، وأثرها السلبي على الأفراد والأسرة كما يسلّط الضوء على قضية التحرش الجنسي بالأطفال، مؤكدًا أهمية التوعية بهذه القضية رغم حساسيتها، لتفادي خلق صراعات نفسية واجتماعية قد تهدد استقرار العائلات.

ومسلسل لام شمسية يضم عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم أمينة خليل، ياسمينا العبد، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، ويتكون من 15 حلقة.

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