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ثقافة وفنون

أماكن ومواعيد حفلات رامي صبري ورامي جمال في عيد الفطر

رامي صبري ورامي جمال،
رامي صبري ورامي جمال، فيتو

حفلات العيد 2025 ، يشهد موسم عيد الفطر المبارك لعام 2025، إقامة عدد من الحفلات الغنائية، ومنها حفلات رامي صبري ورامي جمال.  

حفلات العيد 2025 

 ويحيي رامي جمال حفلا غنائيا ضمن موسم عيد الفطر لعام 2025، ثالث أيام العيد في بورتو المنيا ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.  

ويقدم رامي جمال خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة الجديدة والقديمة، بالإضافة إلى غنائه عدد من أغاني ألبوم “مش لاقيكي”. 

كما يحيي الفنان رامي صبري حفلا ضمن موسم عيد الفطر 2025، يوم الإثنين المقبل في بورتو سعيد. 

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حفلات العيد 2025 عيد الفطر رامي صبري و رامي جمال رامي جمال رامي صبري

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