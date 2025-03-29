أماكن ومواعيد حفلات رامي صبري ورامي جمال في عيد الفطر

حفلات العيد 2025 ، يشهد موسم عيد الفطر المبارك لعام 2025، إقامة عدد من الحفلات الغنائية، ومنها حفلات رامي صبري ورامي جمال.

حفلات العيد 2025

ويحيي رامي جمال حفلا غنائيا ضمن موسم عيد الفطر لعام 2025، ثالث أيام العيد في بورتو المنيا ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

ويقدم رامي جمال خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة الجديدة والقديمة، بالإضافة إلى غنائه عدد من أغاني ألبوم “مش لاقيكي”.

كما يحيي الفنان رامي صبري حفلا ضمن موسم عيد الفطر 2025، يوم الإثنين المقبل في بورتو سعيد.

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