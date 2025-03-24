العبد تتقدم بشكوى رسمية لوقف إعلان "بلبن"، وتتخذ إجراءات قانونية لحماية علامتها التجارية

أعلنت شركة العبد للاستثمار والتصنيع وتجارة الحلوى، في بيان رسمي اليوم، عن تقديم شكوى رسمية إلى المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد شركة “بلبن”، مطالبةً بوقف الحملة الإعلانية التي تتضمن إساءةً لأحد رموز الصناعة المصرية.

العبد تتقدم بشكوى رسمية لوقف إعلان “بلبن”

وأوضحت الشركة أنها فوجئت بقيام سلسلة محلات “بلبن” ببث إعلان يشوه سمعة شركة العبد ومؤسسها الراحل أحمد عبد الرحيم العبد، أحد رواد صناعة الحلوى في مصر، والذي شغل منصب رئيس شعبة الحلويات بالغرفة التجارية بالقاهرة لسنوات طويلة وكان عضوًا بمجلس إدارتها لعدة دورات، فضلًا عن إساءة استخدام علامتها التجارية، حيث ظهر في الإعلان شخصٌ يرتدي بدلة قديمة بطراز مماثل لما كان يرتديه مؤسس حلواني العبد، ويظهر خلفه تصميم مقلد للعلامة التجارية لمحلات العبد، حيث كُتبت كلمة “العيد” بنفس الخط المستخدم في شعار “العبد”.

كما تضمن الإعلان استخدام صورة للرسم الزخرفي الذي يُعد رمزًا خاصًا للعلامة التجارية لشركة العبد، فضلًا عن اعتماد نفس الألوان والطراز الإنشائي لفروع الشركة، علاوةً على ذلك، ظهر الشخص المُشار إليه في الإعلان وكأنه يُعاني من أزمة قلبية، في إشارة غير مقبولة تمس مؤسس الشركة.

وأكدت شركة العبد أن هذه الحملة الإعلانية لا تندرج ضمن إطار المنافسة الشريفة، بل تستهدف تشويه صورة الشركة والإساءة إلى إرث مؤسسها، وأضافت أنها بدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمقاضاة شركة “بلبن”، وذلك لحماية حقوقها التجارية وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تضر بالسوق المصري وتخدش الذوق العام.

كما أكدت الشركة أنها قامت بمخاطبة الجهات الرسمية المختصة لاتخاذ الإجراءات العاجلة ضد أي محاولات لاستهداف الرموز الوطنية أو الشركات التي ساهمت في بناء الاقتصاد المصري. وشددت على أن حماية هذا الإرث مسؤولية وطنية غير قابلة للمساومة، مؤكدةً تمسكها بقيم المنافسة العادلة القائمة على الجودة والإبداع، ورفضها القاطع لأي محاولات لتشويه سمعة الشركات والأفراد.

يأتي هذا الإعلان المسيء عقب احتفال شركة العبد العام الماضي بمرور 50 عامًا على تأسيسها، حيث نجحت في ترسيخ مكانتها في السوق المصري، مدعومةً بقصة نجاح بدأت على يد مؤسسها الراحل أحمد العبد، صاحب القيم والمبادئ، الذي ارتبط اسمه بالنزاهة والتميز.

وفي ختام بيانها، وجهت شركة العبد رسالة إلى عملائها وشركاء نجاحها، داعيةً إياهم إلى التمسك بقيم الاحترام والانتماء، وتجاهل أي محتوى يروّج للإساءة أو يثير الفُرقة. كما أعربت عن ثقتها الكاملة في قدرة القضاء المصري والجهات المعنية على حماية حقوق الشركات الوطنية وصون سمعة الصناعة المصرية.

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