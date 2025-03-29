منتهي الصلاحية الحلقة الأخيرة، صالح يخسر الجميع بسبب المراهنات ورسالة مهمة من صناع المسلسل

مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة الأخيرة، تضمنت الحلقة الأخيرة من مسلسل "منتهي الصلاحية" بطولة الفنان محمد فراج، الكثير من الأحداث المثيرة، التي تبدأ بمواجهة شقيقة "صالح" له بعدما علمت من طليقها "فتحي" أنه يقوم بالمراهنة على المباريات لتحقيق مكاسب كبيرة.

مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة الأخيرة

وتنهي شقيقة صالح علاقتها به وتتهمه بأنه كان سببًا في استمرار طليقها فتحي في لعبة المراهنات، وفي نفس الوقت تعلم "رانيا" طليقة صالح التي كان يرغب في العودة إليها حقيقته من ماهر والكابتن سمير، والذي يخبرها بما كان صالح يفعله في المراهنة على المباريات بتسجيلات صوتية لصالح.

لتواجه رانيا صالح بما علمته عنه وتنهي أي فرصة له في العودة إليها وإلى ابنتهما فرح، وتفند مبرراته التي ساقها للدفاع عن نفسه، ليخسر صالح رانيا أيضًا.

وضمن الأحداث يهاجم ملثمون استأجرهم "إبراهيم" خطيب "منى" السابق الكافيه الخاص بصالح وتدور مشاجرة دامية بين شرقاوي وديشا والملثمين أمام أعين فرح ومنى، ويصاب ديشا على إثرها إصابة خطِرة ينقل خلالها للمستشفى، غير أن شرقاوي يتهم صالح أمام ابنته فرح بأنه السبب في كل ما جرى وتعلم فرح من حديث شرقاوي أن والدها متورط في المراهنات.

لتصدم فرح من حقيقة والدها وتنهار في البكاء، وتقطع علاقتها به أيضًا، وتخبره أنها لا تريد رؤيته مرة أخرى.

ويذهب بعدها شرقاوي على الفور ويخبر الشرطة بما جرى ويعترف على نفسه وعلى صالح والمراهنين بما كانوا يقومون بفعله وعن عالم المراهنات الذي يديرونه.

وفي نهاية الحلقة يصعد صالح على أحد أسطح المنازل فيما يبدو أنه قرر انهاء حياته بعدما أغلقت كافة الأبواب أمامه وبعدما خسر الجميع بسبب رحلته مع المراهنات.

ووجه صناع العمل رسالة عن طريق "رانيا" وهي تحدث متابعيها وجمهورها بخطورة المراهنات والسعي وراء الربح السريع، وتأثيرها المباشر في الأسر والمجتمع، مستدلة بما جرى لشرقاوي وديشا وفريد وفتحي وصالح وجميع من سار في طريق المراهنات وأدمنها حتى دمرت حياته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.