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ثقافة وفنون

منتهى الصلاحية الحلقة 14، مفاجأة صادمة لصالح من تطبيق المراهنات واتفاق ماهر وأيمن على الانتقام منه

مسلسل منتهي الصلاحية،
مسلسل منتهي الصلاحية، فيتو

مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 14، تضمنت أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل "منتهي الصلاحية" بطولة الفنان محمد فراج، تطورات مثيرة، حيث يجمد تطبيق المراهنات حسابات صالح وشرقاوي وديشا عليه ويمنع حصولهم على أرباح المراهنات التي قاموا بها. 

 

مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 14 

وخلال الأحداث، يخبر شرقاوي وديشا صالح بأنهم سيتقفوا عن اللعب في المراهنات وسيقومون بفض الشراكة معه في الكافيه، ليصدم صالح ولا يعرف ماذا يفعل. 

وضمن أحداث الحلقة أيضا، تلقي الشرطة القبض على "هريدي" ومن معه ممن يقومون بالعمل في المراهنات والاتفاق مع الزبائن، ليراهم "فريد" والذي كان يراهن معهم، ليذهب لمنزله على الفور في محاولة للهرب غير أن مشاجرة قوية تنشب بينه وبين زوجته "نعمة" تقوم خلالها نعمة بقتله أثناء دفاعها عن نفسها وأبنائها. 

وخلال الحلقة، يقابل ماهر "أيمن سلطان" صاحب معرض السيارات وبالحديث معه يعلم منه كل ما يتعلق بصالح وعمله في المراهنات وغيرها، ليتفق الثنائي ضد صالح ويبدأون التخطيط للإيقاع به. 

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