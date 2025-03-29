ستيفانو بيولي يقترب من الرحيل عن النصر بسبب رونالدو

كشفت تقارير عالمية أن نادي النصر السعودي يشهد حاليًّا أزمة بين الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب الفريق، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ووفق ما أورده تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية (Daily mail) أصبح بيولي على وشك الرحيل من تدريب النصر السعودي، بعد تدهور العلاقة مع النجم البالغ من العمر 40 عامًا.

وأضاف التقرير أن نتائج النصر المتواضعة في دوري روشن للمحترفين ليست هي السبب وراء الخطر الذي يهدّد مصير بيولي، إذ لا يُعتقد أن النتائج هي التي وضعت المدرب الإيطالي على حافة الهاوية، بل أن علاقاته المتوترة مع أطراف داخل النادي من بينها رونالدو وراء ذلك.

ويحتل النصر حاليًّا المركز الثالث في جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 51 نقطة من 25 مباراة، ويتأخر بعشر نقاط عن المتصدر الاتحاد، بعد سلسلة من انتصارين فقط في الدوري في آخر 5 مباريات.

وتأهل النصر مؤقتًا للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا وذلك عقب فوزه العريض على نادي الاستقلال الإيراني.

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