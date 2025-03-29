السبت 29 مارس 2025
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رياضة

بينهم أنشيلوتي ومدرب الهلال، 4 مرشحين لتدريب البرازيل بعد إقالة دوريفال رسميا

دوريفال، فيتو
دوريفال، فيتو

منتخب البرازيل، أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إقالة المدرب دوريفال جونيور من منصبه مدربًا للمنتخب الوطني؛ وذلك عقب الخسارة الثقيلة أمام الأرجنتين 1-4 في تصفيات كأس العالم 2026.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد البرازيلي على منصة (إكس) تدوينة، قال فيها: “أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن المدرب دوريفال جونيور لم يعد يقود المنتخب البرازيلي”. 

وأضاف: "تتقدم الإدارة بالشكر للمدرب، وتتمنى له التوفيق في مسيرته المهنية المقبلة. ومن الآن فصاعدًا سيعمل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم على إيجاد بديل".

بديل دوريفال مع البرازيل 

وكشفت تقارير إعلامية أن رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إدنالدو رودريجيز وضع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد خيارًا رئيسيًّا، لكن هناك أسماء أخرى على الطاولة، مثل فيليبي لويس مدرب فلامنجو، وجورجي جيسوس مدرب الهلال السعودي، وأبيل فيريرا مدرب بالميراس.

 

وتولى دوريفال جونيور تدريب المنتخب البرازيلي في يناير 2024، بعقد يمتد لنهاية كأس العالم 2026.

وقاد دوريفال منتخب البرازيل في 16 مباراة، فاز في 7 منها، وتعادل مثلها، وخسر مرتين.

 

يُذكر أن منتخب البرازيل يحتل حاليًّا المركز الرابع في تصفيات كأس العالم 2026.

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