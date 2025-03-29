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ثقافة وفنون

مسلسل "وتقابل حبيب"، طارق الشناوي يقيم نيكول سابا في دور "رقية العسكري"

نيكول سابا، فيتو
نيكول سابا، فيتو

علق الناقد الفني الكبير طارق الشناوي على نجاح الفنانة نيكول سابا في مسلسل "وتقابل حبيب"، مؤكدًا أنها قدمت أهم أدوارها خلال السنوات الماضية عبر تقديم دور "رقية العسكري" بمسلسل "وتقابل حبيب" من بطولة ياسمين عبد العزيز وعدد من النجوم.

وأضاف الشناوي في تصريحات إذاعية مع الإذاعية والإعلامية إنجي علي، أن نيكول قدمت دورها بتفهم عالٍ للغاية وأبدعت في الدور، لافتًا أن ما جعلها تبدع في الدور أنها تعاطفت مع الشخصية فحين يقدم الممثل شخصية الشر من مدخل الكراهية تكون ثقيلة الدم وتكون غير مقنعة لكنها تبنت دوافع الشخصية الشريرة فهو ما جعلها مقنعة للغاية.

وكانت نيكول سابا تصدرت التريند خلال الموسم الرمضاني أكثر من مرة بعد أن تفاعل الجمهور مع شخصية رقية العسكري والصراعات بينها وبين ياسمين عبد العزيز على مدار الحلقات.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وأنوشكا وصلاح عبد الله ومحمود ياسين وإنجي كيوان ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري.

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نيكول سابا مسلسل وتقابل حبيب خالد سليم طارق الشناوي

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