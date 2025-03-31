22 أبريل، مزاد علني لبيع وحدات تجارية بالعاشر من رمضان

كشفت وزارة الإسكان عن عقد مزاد علني لبيع عدد من المحال التجارية والخدمية بمدينة العاشر من رمضان.

وتطرح 11 محلًّا تجاريًّا و1 صديلية بمساحات تتراوح ما بين 15 - 45 مترًا مربعًا، و17 باكية بمساحات 20- 21 مترًا مربعًا.

وتعقد جلسة المزاد العلني يوم 22 أبريل المقبل.

سكن لكل المصريين 7

كما أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح إعلان "سكن لكل المصريين 7" بإجمالي 120 ألف وحدة سكنية بمحوري الإسكان المتوسط والاجتماعي، بعدد من المدن على مستوى الجمهورية.

وقال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان: إن الدولة مستمرة في تنفيذ الوحدات السكنية بمبادرة سكن لكل المصريين، لافتًا إلى أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاستمرار في طرح الوحدات للمواطنين من الشرائح المختلفة وتوفير مسكن ملائم لكل فئات الشعب المصري.

وأشار إلى أنه سيتم طرح وحدات الإسكان الاجتماعى المخصصة لمحدودي الدخل بعدد 100 ألف وحدة سكنية فى شهر يوليو المقبل و20 ألف وحدة سكنية إسكان متوسط، بداية من 15 أبريل المقبل.

وأوضح أن الوزارة لديها اهتمامًا كبيرًا بالفعل بالوحدات السكنية التي يتم طرحها لشرائح منخفضي ومتوسطي الدخل والخدمات التي تقع في نطاقها، مع تعزيز الإسكان الأخضر ضمن تلك المشروعات وفي عددٍ من المدن الجديدة بما يُعزز استدامتها.

حجز شقق الطرح الجديد

وكشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إقبال كبير على حجز شقق الطرح الجديد من مبادرة "بيتك في مصر" للمواطنين العاملين بالخارج.

وتطرح الوزارة أكثر من 5 آلاف وحدة بحوالي 12 مشروعًا مختلفًا، وتطرح وحدات مشروع مدينتي بالقاهرة الجديدة، بمساحات من 96 إلى 178 مترًا. والشقق كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم.

وتعد «مدينتي» مدينة عصرية في تخطيطها، توفر كافة الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسكانها والمترددين عليها، حيث تضم إلى جانب المناطق السكنية المختلفة من ڤيلات وعمارات، المساحات الخضراء الواسعة، وملاعب الجولف والفنادق الراقية، بالإضافة إلى الخدمات اليومية التي توفر احتياجات السكن والمناطق الترفيهية، كما تضم المدينة على أطرافها الخارجية خدمات ضخمة وجديدة من نوعها تمثل نقطة جذب لتلبى احتياجات المدينة.

جولة افتراضية بوحدات “مدينتي”

ولإجراء جولة افتراضية بوحدات "مدينتي" للرابط من هنا

وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الإقبال الكبير الذي شهدته مبادرة “بيتك في مصر” خلال الساعات الأولى منذ إطلاقها، حيث تم فتح باب الحجز على الوحدات المطروحة ضمن المبادرة يوم الخميس الماضي، مشيرًا إلى أن قيمة المبالغ المحصلة خلال ٤٨ ساعة من فتح باب الحجز تصل إلى نحو 2,5 مليون دولار عبر الطرق المتاحة للسداد سواء الدفع الإلكتروني أو التحويلات البنكية.

وأوضح الوزير؛ أنه على الرغم من فتح باب الحجز يوم الخميس الماضي، إلا أن معدلات سداد جدية الحجز سجلت أرقامًا كبيرة تعكس ثقة أبناء مصر بالخارج في الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير سكن مميز ومناسب لهم في وطنهم، وفرص استثمارية متميزة في قطاع الإسكان.

"بيتك في مصر"

و"بيتك في مصر" مبادرة جديدة أطلقتهـــا وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعـــاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج تلبيـــة لمطالـــب المصريين بالخـــارج بتوفيـــر آلية تمكنهم من شـراء وحـــدات سـكنية بأهـــم المشـروعات العقارية وأكثرهـــا تميزًا بغرض الاستثمار أو الاســـتقرار.

واختـــارت وزارة الإســـكان أفضـــل المواقـــع الاســـتثمارية بمشـــاريع المبـــادرة بوحـــدات جاهـــزة للتســـليم الفـــوري وبحـــد أقصـــى نهايـــة 2025. ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدرة ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ 5055 وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ وﻓﻴﻼ، ﻓﻲ ﻣُﺪن: اﻟﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﻌﺎﺻـﻤـﺔ الإدارﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﻤﻨﺼﻮرة اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﺴﺎدس ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ، وحدائق أكتوبر، واﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ، وﺳﻮر ﻣﺠﺮى اﻟﻌﻴﻮن، واﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﻌﺒﻮراﻟﺠﺪﻳﺪة.

ﺣﺎﻻت إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ لوحدات “بيتك فى مصر”

وتتمثل ﺣﺎﻻت إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ لوحدات "بيتك فى مصر":

- ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻛﺘﺸﺎف أو ﻇﻬﻮر أﻳﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻟﺸﺮوط اﻟﺤﺠﺰ أو اﻟﻤﻮاد اﻟﻮاردة ﺑﻬﺬه اﻟﻜﺮاﺳﺔ.

- ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻪ اﻟﻮﺣﺪة.

- ﻋﺪم ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻟﻠﺤﺠﺰ واﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻪ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺴﺪاد وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ [ (%1) ﻣﺼﺎرﻳﻒ إدارﻳﺔ + (%0.5) ﻟﺤﺴﺎب ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء ] ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺛﻤﻦ اﻟﻮﺣﺪة ﺧﻼل اﻟﻤﻬﻠﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺴﺪاد.

-ﻋﺪم ﺳﺪاد ﻗﺴﻄﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﻴﻦ ﻃﺒﻘًﺎ ﻷﺳﻠﻮب اﻟﺴﺪاد.

- اﻟﺘﻨﺎزل أو اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ أو ﺟﻬﺎز اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﺨﺘﺺ.

-ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻐﺮض اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻪ اﻟﻮﺣﺪة.

- ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ واﻻﺳﺘﻼم ﻟﻠﻮﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻼﺳﺘﻼم.

(5 اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺪدة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻼم ﻫﻲ:

ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻢ [ (%1) ﻣﺼﺎرﻳﻒ إدارﻳﺔ + (%0.5) ﻟﺤﺴﺎب ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء ] وذﻟﻚ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة.

(6 اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺪدة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻼم ﻫﻲ:

ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻢ [ (%1) ﻣﺼﺎرﻳﻒ إدارﻳﺔ + (%0.5) ﻟﺤﺴﺎب ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء ] وذﻟﻚ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﺼﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺷﻐﺎل اﻟﻮﺣﺪة ﺑﻮاﻗﻊ (%7) ﺳﻨﻮﻳًّﺎ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼم اﻟﻮﺣﺪة وﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺎدة ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ورد ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.

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