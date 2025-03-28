القومي للبحوث يوضح الأطعمة التي يجب تجنبها أثناء الصيام

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سلسلة "صوموا تصحوا" بالتعاون مع معهد تيودور بلهارس.

وسلطت نهي محمد، باحث مساعد المناعة، عضو وحدة التغذية العلاجية، معهد تيودور بلهارس للأبحاث، الأطعمة التي يجب تجنبها أثناء الصيام.

لضمان صحة جيدة ومستوى طاقة مستقر خلال الصيام، يُنصح بالابتعاد عن بعض الأطعمة التي قد تؤثر سلبًا على الترطيب والطاقة، مثل:

الأطعمة المالحة والمخللات، لأنها تزيد الشعور بالعطش.

الأطعمة المقلية، لاحتوائها على دهون غير صحية.

الأطعمة الحارة والدهنية، التي قد تسبب عدم الراحة خلال فترة الصيام.

استبدل هذه الأطعمة بخيارات صحية مثل الفواكه، الخضروات، الحبوب الكاملة، وشرب كميات كافية من الماء للحفاظ على الترطيب والطاقة.

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