السبت 29 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حالة الطقس اليوم، أمطار رعدية على هذه المناطق

حالة الطقس
حالة الطقس

 حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة اليوم، قد تكون رعدية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، كما تسقط أمطار خفيفة أقصى غرب البلاد.

 

حالة الطقس غدا السبت 29-3-2025 في محافظة الفيوم

حالة الطقس اليوم الجمعة، أمطار رعدية بهذه المناطق وتطور جديد في درجات الحرارة

 وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم  السبت، ويسود طقس مائل للحرارة نهارا ومائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

 ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد  وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى:  16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى:18

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم السبت

مواد متعلقة

تحذير من الملاحة البحرية بخليج السويس غدا

الأرصاد تعلن طقس الغد وتحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق

الأكثر قراءة

7 نصائح مهمة لإفطار صحي أول أيام العيد

بالأسماء، إصابة 15 شخصًا في انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

50 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب خلال 24 ساعة

يصل لـ 8 جنيهات، انخفاض كبير في أسعار الفراخ اليوم السبت 29 مارس 2025

التفاصيل الكاملة لتجديد عقد زيزو مع الزمالك

حالة الطقس اليوم، أمطار رعدية على هذه المناطق

درجات الحرارة اليوم السبت في مصر، انخفاض كبير قبل العيد

كم نقطة يحتاجها ليفربول لحسم لقب الدوري الإنجليزي؟

منوعات

المزيد

صدام "وشيك" في الجو.. طائرتان تتفاديان كارثة في سماء واشنطن

القبض على زعيم مجموعة تعبد الشيطان حاولت إقامة قداس أسود

بسبب ملصق مضلل، سحب عبوات قهوة شهيرة من الأسواق الأمريكية

مقطع لم يتجاوز ثواني كشفه، حكم يحتفل بإهدار ضربة جزاء برشلونة أمام أوساسونا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة

تعرف علي سعر سعر السكر مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

ما هي كمية الكعك المسموح بتناولها؟ (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل ختم القرآن في رمضان واجب أم لا ؟ الأزهر يجيب (فيديو)

تفسير رؤية البقلاوة في المنام وعلاقتها بالسعادة وزوال الهموم

حدث في 29 رمضان سنة 256 هـ، وفاة الإمام البخاري صاحب كتاب الجامع الصحيح

المزيد
الجريدة الرسمية