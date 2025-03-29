التطبيق غدا، تعليمات جديدة من مصر للطيران للمسافرين إلى السودان من مطار القاهرة

أعلنت شركة مصر للطيران الناقل الوطني المصري أنه ابتداءً من غد الأحد الموافق 30 مارس 2025 وحتى نهاية جدول الصيف، سيتم تسيير رحلة مصر للطيران رقم MS865 المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار بورتسودان الدولي أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والجمعة من كل أسبوع، إقلاع في تمام الساعة 23:50 بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تغادر من مطار بورتسودان إلى مطار القاهرة الدولي أيام السبت والثلاثاء والأربعاء والخميس، إقلاع في تمام الساعة 2:55 فجرًا بتوقيت السودان.

وقالت الشركة: إنه في حال وجود أي استفسارات يرجى من عملاء مصر للطيران الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.