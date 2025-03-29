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التطبيق غدا، تعليمات جديدة من مصر للطيران للمسافرين إلى السودان من مطار القاهرة

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو
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أعلنت شركة مصر للطيران الناقل الوطني المصري أنه ابتداءً من غد الأحد الموافق 30 مارس 2025 وحتى نهاية جدول الصيف، سيتم تسيير رحلة مصر للطيران رقم MS865 المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار بورتسودان الدولي أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والجمعة من كل أسبوع، إقلاع في تمام الساعة 23:50 بتوقيت القاهرة. 

 

ومن المقرر أن تغادر من مطار بورتسودان إلى مطار القاهرة الدولي أيام السبت والثلاثاء والأربعاء والخميس، إقلاع في تمام الساعة 2:55 فجرًا بتوقيت السودان.

 

وقالت الشركة: إنه في حال وجود أي استفسارات يرجى من عملاء مصر للطيران الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران. 

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رحلة مصر للطيران شركة مصر للطيران مصر للطيران مطار القاهرة مطار القاهرة الدولي مطار بورتسودان

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