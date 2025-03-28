مصر تدين الهجوم الإرهابي على قوة المهام المشتركة في المناطق الحدودية النيجيرية الكاميرونية

أدانت جمهورية مصر العربية الهجوم الإرهابي الغاشم الذي استهدف أحد مواقع قوة المهام المشتركة المتعددة الجنسيات التابعة لمفوضية حوض بحيرة تشاد في المناطق الحدودية النيجيرية الكاميرونية، والذي أسفر عن مقتل اثني عشر جنديًا من الجيش الكاميروني وإصابة عدد آخر.

ضحايا العمل الإرهابي المشين

وتعرب مصر، حكومةً وشعبًا، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الكاميرون، ولذوي ضحايا هذا العمل الإرهابي المشين، متمنية الشفاء العاجل لكافة المصابين.

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