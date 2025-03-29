بيراميدز يفسر سبب تأخير طلب حكام أجانب لمباراة الأهلي

تقدم نادي بيراميدز بطلب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن استقدام حكام أجانب لمباراة الفريق أمام النادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ويلتقي فريقا الأهلي وبيراميدز في إطار الجولة الثانية من مرحلة حسم الدوري الممتاز والمحدد لها يوم ١٢ أبريل المقبل على استاد الدفاع الجوي.

وفسر نادي بيراميدز خلال بيان رسمي سبب تأخره في طلب حكام أجانب: “منذ اللحظة الأولى، أعلن نادي بيراميدز وتحديدًا منذ يوم 10 مارس الجاري، قراره باستقدام حكام أجانب لمباراتيه أمام الأهلي والزمالك في مرحلة حسم الدوري، ولكن الإفصاح في الإعلام عن الخطاب المرسل من رابطة الأندية بتاريخ 9 مارس بشأن استقدام الحكام عطل إجراءات طلب بيراميدز الرسمي”.

واشترط: "وبعد تأكيد رابطة الأندية أن اتحاد الكرة شدد على ضرورة اتباع نص اللائحة، سارع النادي وأرسل الخطاب الرسمي بطلب الحكام الأجانب في المواعيد المقررة طبقًا للائحة، مع التأكيد في الخطاب على ضرورة إحضار طاقم حكام من الصفوة في العالم، لإدارة اللقاء أمام الأهلي نظرًا لأهميته في تحديد لقب الدوري.

بيراميدز يتحمل فاتورة حكام مباراته أمام الأهلي

وقرر الاتحاد المصري اتخاذ الإجراءات الواجبة في هذا الصدد بعد أن استوفى طلب نادي بيراميدز الشروط المنصوص عليها لائحيًّا، وتعهده بسداد تكاليف استقدام الطاقم الأجنبي فور انتهاء إجازة البنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

فريق الأهلي، فيتو

وقال مصدر داخل نادي بيراميدز،: "أبلغنا أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، أن قرار اللجنة الأولمبية أكد عدم قانونية خطابه لاتحاد الكرة يوم 9 مارس وعليه أبلغ بيراميدز والأهلي والزمالك أن خطابه لا قيمة قانونية له لأنه مخالف للوائح".

وتابع المصدر: "دياب أكد أن أي نادٍ يرغب في استقدام حكام أجانب عليه أن يرسل طلبًا رسميًّا لاتحاد الكرة مرفق بشيك مقبول الدفع بقيمة استقدام الطاقم الأجنبي قبل انتهاء المهلة".

يذكر أن أثير عدم قانونية خطاب رابطة الأندية المرسل إلى اتحاد الكرة يوم 9 مارس الماضي بشأن تعيين حكام أجانب لمباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز المباشرة ورفضه من اللجنة الأولمبية.

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