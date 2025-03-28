وزير الخارجية يكشف أحوال المصريين في ميانمار وتايلاند بعد الزلزال المدمر

أعربت جمهورية مصر العربية عن أصدق تعازيها لجمهورية اتحاد ميانمار ومملكة تايلاند في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد صباح اليوم الجمعة الموافق ۲۸ مارس، والذي أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين.

زلزال ميانمار ومملكة تايلاند

وتؤكد مصر تضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية اتحاد ميانمار ومملكة تايلاند الصديقتين في تلك المحنة، متمنية الشفاء العاجل لكافة المصابين.



وتنفيذًا لتوجيهات د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، تواصل السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع السفارتين المصريتين فى كل من تايلاند وميانمار.

المصريون فى تايلاند وميانمار

وأفادت السفارتين أنهما على تواصل مستمر مع المصريين المقيمين في تايلاند وميانمار للاطمئنان على أحوالهم في أعقاب الزلزال العنيف، وأكدا أن أبناء الجالية المصرية بخير، وأن السفارتين تتابعان أحوالهم على مدار الساعة لحين انتهاء حالة الطوارىء الناتجة عن الزلزال.

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