تأجيل محاكمة جزار وابنه بتهمة قتل شاب في السلام

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمة جزار ونجله في واقعة اتهامهما بقتل شاب في السلام، بسبب كاب إلى جلسة 27 أبريل المقبل.



طعن شاب وهشم رأسه بسبب الخلاف على الكاب

تبين من التحريات أن جزار وابنه أقدما على قتل شاب طعنا وهشم جمجمته في مشاجرة بسبب خلاف على "كاب".

بلاغ بوجود جثة لشاب في السلام

تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغا بوجود جثة لشاب قتيل بمساكن المحمودية في السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب يدعى "إسلام "، 22 سنة، مصابًا بجروح قطعية وتهشم بالجمجمة، بعد تعدي آخرين عليه.

المشاجرة نشبت بين جزار وآخر بسبب كاب

وتبين من التحريات أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وابن الجزار بسبب خلاف على كاب كان يرتديه أسفرت عن إصابة ابن الجزار بجرح بسيط فى فمه.

غضب الجزار أنهى حياة شاب

وأضافت التحريات أن المتهم الثاني (ابن جزار) 16 سنة، أخبر الشاب والده الجزار بخلافاته مع زميله بسبب الكاب فاستشاط غضبا فذهب إليه، وتعدي عليه بالضرب وأخرج سلاحًا أبيض "كزلك" وعصا خشبية وطعن المتهم وهشم رأسه.

اعتراف المتهم بارتكاب جريمة القتل

تم ضبط المتهمين واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.