الثلاثاء 25 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اليوم، أولى جلسات محاكمة جزار ونجله بتهمة قتل شاب بسبب "كاب" في السلام

محاكمة، فيتو
محاكمة، فيتو

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة جزار ونجله في واقعة اتهامهما بقتل شاب في السلام، بسبب كاب.


طعن شاب وهشم رأسه بسبب الخلاف على الكاب

تبين من التحريات أن جزار وابنه أقدما على قتل شاب طعنا وهشم جمجمته في مشاجرة بسبب خلاف على "كاب".

 

بلاغ بوجود جثة لشاب في السلام

تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغا بوجود جثة لشاب قتيل بمساكن المحمودية في السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب يدعى "إسلام "، 22 سنة، مصابًا بجروح قطعية وتهشم بالجمجمة، بعد تعدي آخرين عليه.

المشاجرة نشبت بين جزار وآخر بسبب كاب

وتبين من التحريات أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وابن الجزار بسبب خلاف على كاب كان يرتديه   أسفرت عن إصابة ابن الجزار بجرح بسيط فى فمه.

 

غضب الجزار أنهى حياة شاب

وأضافت التحريات أن المتهم الثاني (ابن جزار) 16 سنة، أخبر الشاب والده الجزار بخلافاته مع زميله بسبب الكاب فاستشاط غضبا فذهب إليه، وتعدي عليه بالضرب  وأخرج سلاحًا أبيض "كزلك" وعصا خشبية وطعن المتهم وهشم رأسه.

 

اعتراف المتهم بارتكاب جريمة القتل

تم ضبط المتهمين واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات شمال القاهرة السلام قسم شرطة السلام أول

مواد متعلقة

المتهم بقتل شقيقه وأبنائه أمام جنايات الزقازيق: كنت بدافع عن نفسي (فيديو)

حبس المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما في بني سويف
ads

الأكثر قراءة

زلزال يضرب شمال غرب حلوان وبيان عاجل من البحوث الفلكية

من جنون الكرة إلى عشق الدراما، تفاصيل مشاركة ابنة محمد صلاح في مسلسل كامل العدد (فيديو)

فجرها عصام حجي وشراقي يرد، قصة دراسة أمريكية تحذر من انهيار 7 آلاف عقار في الإسكندرية

مزارعو الطماطم في قنا عن انخفاض سعرها: بنعشقها ويكفي إنها خلتنا أصحاب بيوت وسيارات (فيديو)

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، البلطي يواصل ارتفاعه وقشر البياض يتراجع 10 جنيهات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 25 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

جولة افتراضية بشقق أرابيسك بمبادرة "بيتك في مصر" للعاملين بالخارج

ضحية جديدة لمنصة FBC: أخدت قرض واشتركت الخميس وقفلت السبت

منوعات

المزيد

شواطئ ومحيطات بأمواج ورياح، دراسة تكشف سرا مذهلا عن الكوكب الأحمر

لحظة اندلاع دخان بطائرة أمريكية والركاب يهربون من مخارج الطوارئ (فيديو)

إهانة الرئيس البولندي أندريه دودا على باب ترامب (فيديو)

مساعد سابق يكشف تفاصيل جديدة عن خلاف الأميرين ويليام وهاري

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الإثنين 24- 02- 2025

هتشتري كيلو السكر النهاردة الإثنين بكام ؟

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أطعمة يجب التوقف عن تناولها خلال شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 25 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 25 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 25 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية