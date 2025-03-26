مسلسل حسبة عمري الحلقة 12، محمود البزاوي يطلب الزواج من روجينا

شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل “حسبة عمري” الذي تقوم ببطولته الفنان روجينا، عدد من الأحداث الهامة، حيث التقى منتصر “محمود البزاوي” بهند “روجينا”، وكشف عن حبه الشديد لها، وأنه يريد الزواج منها فور انتهاء فترة عدتها.

ولم تجبه هند وتركت الأمر معلقًا، في الوقت الذي توطدت علاقة فاروق “عمرو عبد الجليل”، مع إحدى السيدات، والتي تقيم بشكل مستمر في مدينة دهب، وطلبت منه زيارة الفندق الذي تمتلكه هناك.

قصة مسلسل حسبة عمري

ويتناول مسلسل حسبة عمري، قصة وقوع خلافات بين روجينا التي تجسد شخصية سوسن، وزوجها عمرو عبد الجليل الذى يقوم بشخصية فاروق، بعد زواج دام 20 عامًا، وبعد سفر ابنتهما، فيكتشفان صعوبة الحياة بعدها، لتبدأ أزماتها في التصاعد، ويدخل الثنائي في صراع طويل يحاول كل منهما فيه إزعاج الآخر بكل الطرق وهزيمته قانونيًّا واجتماعيًّا ونفسيًّا وماديًّا، وتقرر سوسن تطليق نفسها من فاروق وتطالبه بحق "الكد والسعاية".

مسلسل حسبة عمري بطولة النجمة روجينا، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي ومحمد رضوان، علي الطيب، نادين فاروق وعمر رزيق، وإخراج مي ممدوح تأليف محمود عزت.

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