موعد محاكمة عاطلين بتهمة خطف حقيبة سيدة أجنبية في الساحل

حددت نيابة الساحل 5 أبريل المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة عاطلين بتهمة خطف حقيبة سيدة أجنبية في منطقة الساحل.

خطف حقيبة سيدة أجنبية بالساحل

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة الساحل يفيد بضبط (عاطلين) بدائرة القسم بحوزتهما (فرد خرطوش - عدد من الطلقات) لقيامهما بسرقة حقيبة بداخلها "مبلغ مالي عملات محلية وأجنبية – متعلقات شخصية" خاصة بسيدة تحمل جنسية إحدى الدول.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "الخطف" وحيازتهما السلاح الناري بقصد الدفاع.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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