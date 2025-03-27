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حوادث

إحالة عاطلين بتهمة خطف حقيبة سيدة أجنبية في الساحل للمحاكمة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 أمرت نيابة الساحل باحالة عاطلين بتهمة خطف حقيبة سيدة أجنبية في منطقة الساحل، للمحاكمة الجنائية.

 

خطف حقيبة سيدة أجنبية بالساحل

 تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الساحل يفيد بضبط (عاطلان)  بدائرة القسم بحوزتهما (فرد خرطوش  - عدد من الطلقات) لقيامهما بسرقة حقيبة بداخلها "مبلغ مالى عملات محلية وأجنبية – متعلقات شخصية" خاصة  بسيدة تحمل جنسية إحدى الدول".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "الخطف" وحيازتهما السلاح الناري بقصد الدفاع.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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