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حوادث

عصابة المفتاح المصطنع، تفاصيل اعترافات المتهمين بسرقة الشقق في الزيتون

سرقة الشقق السكنية،
سرقة الشقق السكنية، فيتو

أدلى تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الشقق السكنية بأسلوب "المفتاح المصطنع" فى منطقة الزيتون، باعترافات تفصيلية أمام نيابة الزيتون.


وقال المتهمون إنهم يختارون الشقق الخالية من السكان والتي يتأخر أصحابها خارج المنزل مشيرين إلى أنهم وزعوا الأدوار علي بعضهم البعض فأحدهم يراقب المكان قبل تنفيذ الجريمة بيومين والآخر يفتح الباب والثالث يدخل ويسرق. 


وأضاف المتهمون أنهم ييبعون المضبوطات لدي جواهرجي يعلم بان بضاعتهم مسروقة وقد اشترط عليهم اخذ المشغولات الذهبية باقل من نصف ثمنها الحقيقي.


سرقة الشقق السكنية في الزيتون

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الزيتون يفيد بضبط (3 عناصر إجرامية "لـ 2 منهم معلومات جنائية") بدائرة القسم وبحوزتهم (فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار)، لممارستهم نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع".
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية ( مالك محل مصوغات ذهبية – مقيم بالقليوبية ).


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة الزيتون منطقة الزيتون مديرية أمن القاهرة قسم شرطة الزيتون

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