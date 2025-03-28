استعدادات أجهزة المدن لاستقبال العيد

أكد المهندس بسام محمد فضل رئيس جهاز مدينة الشروق على الاستعداد الجيد لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين العامة وبمحيط المساجد والساحات المخصصة للصلاة والحدائق والمتنزهات العامة لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين لقضاء أجازة العيد.

وأصدر رئيس الجهاز تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء بالتنسيق والتعاون مع مديرية التموين والصحة والطب البيطري بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق ومحلات وشوادر بيع اللحوم، لإحكام السيطرة والرقابة والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة حرصًا على الصحة العامة للمواطنين، والمتابعة المستمرة لمحطات الوقود وكذلك المخابز وتشغيلها بكامل طاقتها خلال أجازه عيد الفطر المبارك.

كما شدد رئيس الجهاز على رؤساء الأحياء وإدارة الأمن بالتنسيق مع شرطه التعمير التصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والعمل على إزالة المخالفة في المهد

وبجانب رفع درجة الاستعداد بمرفقي مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة أي أحداث طارئه خلال إجازة العيد.

وخلال الاجتماع كلف رئيس الجهاز الإدارات المعنية بالتنسيق مع مديريه الاوقاف لتجهيز الساحات المخصصة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك مع تكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين وبمحيط المساجد التي ستشهد أداء صلاة العيد وستقام فى المسجد الكبير وميدان النهضه مع تهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين لقضاء اجازة عيد الفطر المبارك.

كما كلف رئيس الجهاز مدير اداره التنميه بمتابعة حركة المركبات بمواقف السيارات " نقل الركاب " بالمدينه للتأكد من الإلتزام بخطوط السير وتوفير الأعداد اللازمة من المركبات وانتظام العمل وفقًا لتعريفة المعتمدة داخل المدينه ويمكن للمواطنين التواصل عبر الخط الساخن (15100) للابلاغ عن الشكاوى وياتى ذلك بهدف ضمان جوده التشغيل والعمل على راحه قاطنى مدينه الشروق .

وكلف رئيس الجهاز الاداره المختصه بالجهاز التنسيق والتعاون مع مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى العام ومنافذ تقديم الخدمة من خلال تواجد مديري المستشفيات أو نوابهم على مدار الساعة وزيادة أعداد الفرق الطبية بالنوبتجيات والسهر وخاصة في الأقسام الحرجة كالإستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات لسرعة التعامل مع الحالات الحرجة والطارئة

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