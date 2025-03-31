الإثنين 31 مارس 2025
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حوادث

خطوات تقديم بلاغ للنائب العام

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

وضعت النيابة العامة خطوات يجب اتباعها عند تقديم بلاغات للنائب العام وحددت لها طريقين الاول عبر تطبيق الواتس آب على رقم 01111755959، والثاني عبر الموقع الاليكتروني. 

وهذه الخطوات هي:

الدخول علي الموقع الرسمي للنيابة العامة من هنا 

من الصفحة الرئيسية، انقر على أيقونة العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام المميزة باللون الأخضر

ستظهر صفحتان رئيسيتان عند الدخول إلى الخدمة، الأولى لتقديم بلاغ جديد، والثانية لمتابعة البلاغات السابقة، اختر تقديم عريضة إلكترونية للبدء في تقديم بلاغ جديد.

قبل تقديم البلاغ، تظهر أمامك الإرشادات والشروط اللازمة لتقديم العريضة الإلكترونية، ويجب قراءتها بعناية للتأكد من توافق البلاغ مع شروط النيابة العامة.

بعد قراءة الشروط، اضغط على موافق للانتقال إلى الخطوة التالية.

يتم طلب إدخال معلومات شخصية وتفاصيل حول البلاغ.

وبهذا يكون قد تقدمت بالبلاغ اليكترونيا ويمكنك العودة الي موقع النيابة العامة للاستعلام عنه. 

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