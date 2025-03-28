الكحك والحناء والفسيخ أبرزها، مظاهر الاحتفال بعيد الفطر حول العالم

يأتي عيد الفطر بعد شهر رمضان ليحمل معه فعاليات خاصة بكل بلدٍ في العالم، حيث يختلف العيد من دولة لأخرى حسب تقاليد المسلمين هناك.

وتختلف ملامح العيد من دولة لأخرى، ولكن لا خلاف على تغيير العيد المزاج المجتمعي، لكونه مناسبة خاصة.

فلكل بلد عادات ومراسم خاصة كلها تمثل احتفالًا بالعيد ومن ذلك أداء صلاة العيد بالساحات والمساجد من أكثر ما يميز أول أيام العيد عند المسلمين هو أداء صلاة العيد في الساحات والمساجد الكبرى والاستماع لخطبة العيد، لا سيما المسجد الأقصى المبارك في القدس، والمسجد النبوي في المدينة المنورة والمسجد الحرام في مكة المكرمة، بعدها يتبادل المسلمون التهاني في أجواء مميزة من التقارب والألفة.

كحك العيد في مصر

تختلط الفرحة بمناسبة عيد الفطر بعادات قديمة لدى المصريين متأصلة في جذورهم منذ آلاف السنين وأخرى تخص عيد الفطر على نحو خاص.

ويحتفل المصريون بصنع كعك العيد في البيوت والمحلات في الليلة الأخيرة من شهر رمضان استعدادًا لاستقبال العيد وتقديمه للضيوف والجيران.

إلى جانب ذلك، يحرص المصريون على الخروج للحدائق العامة وزيارة الأقارب لتناول السمك المملح كالفسيخ والرنجة الذي يتناولونه أيضًا في عيد شم النسيم الذي يحتفلون به منذ عهد المصريين القدماء.

التزين بالحناء في الهند

تتزين النساء الهنديات المسلمات بالحناء فرحًا بحلول العيد بعد شهر رمضان المبارك، كما يحرص المسلمون على تزيين وتنظيف بيوتهم لتبدو أجمل في العيد. ويتناول الهنود في العيد حلويات خاصة بهذه المناسبة منها حلوى الشعيرية.

معارك البيض في أفغانستان

تعم الاحتفالات والتجمعات أفغانستان كباقي دول العالم بعد أداء صلاة العيد، ولكن أكثر ما يميز تقاليد عيد الفطر في أفغانستان هي معارك البيض.

وتعد معارك البيض هي أحد المراسم التي يواظب على أدائها شعب أفغانستان حيث تحتشد الجموع في الحدائق والأماكن العامة لاختيار من يكسر البيض أسرع من الآخرين.

التهلولة في عمان

يتلو المسلمون في سلطنة عمان كلمات التهلولة وهي نص ينطوي على تبجيل الله وتعظيمه وشكره على فضله ونعمته. يستمر الاحتفال طوال أيام عيد الفطر، حيث يكثر خروج العائلات للزيارات العائلية وتبادل التهنئة وتناول القهوة والحلويات.

المهرجانات الشعبية في الصين

يتحول عيد الفطر في الصين إلى كرنفال شعبي يحتفي فيه المسلمون الصينيون بهذا الحدث الديني، رغم حرص المسلمين في الصين على زيارة المقابر في العيد وتذكر أحبائهم، إلا أن الجزء الأهم من تقاليد العيد يتمثل في خروجهم إلى الشوارع في ملابس ملونة مُبهجة للاحتفال ضمن مهرجانات شعبية يغلب عليها الطابع المحلي.

تعليق زينة مصابيح الزيت في ماليزيا

يزين المسلمون في ماليزيا بيوتهم بمصابيح الزيت القديمة احتفالًا وتجملًا لقدوم عيد الفطر السعيد، ومن أشهر العادات في ماليزيا هو ترك أبواب البيوت مفتوحة أمام الزائرين وتقديم الأطعمة والحلوى للضيوف.

رقص الطاسة في اليمن

كسائر العديد من البلاد، يحتفل اليمنيون بزيارة بعضهم البعض وتجمع رجال القبائل في الساحات العامة. يغلب على اجتماعات الرجال في اليمن مراسم حافلة بالرقص على أنغام الطبول لساعات متأخرة من الليل. ومن الرقصات الخاصة التي يؤديها اليمنيون احتفالًا بالعيد هي رقصة الطاسة التقليدية.

دق الطبول في تونس

على غرار سائر المسلمين يمثل العيد الوقت الأمثل لتجمع العائلات وتبادل التهنئات وتناول أشهى الحلويات. لكن العيد يبدأ بطريقة غير تقليدية في تونس، إذ ينتظر الناس «بو طبيلة» وهو الشخص الذي يجوب الشوارع ويقوم بدق الطبول لإعلان قدوم العيد.

الذبائح في إثيوبيا

يقيم المسلمون الإثيوبيون صلاة العيد في الساحات العامة إلى جانب المساجد، ويتم تسخير وسائل النقل العامة لنقل المسلمين إلى أماكن الصلاة. وكعادة المسلمين في عيد الأضحى، يحتفل الإثيوبيون بإقامة الذبائح في عيد الفطر.

التجمع في المراكز الإسلامية في الولايات المتحدة

يحتفل المسلمون المقيمون في أمريكا بالتجمع في المراكز الإسلامية والحدائق والمساجد، حيث يقومون بتبادل الهدايا والأطعمة. إضافةً إلى ذلك، يحرص المسلمون على زيارة بعضهم البعض، وتقام احتفالات كبيرة بعد إقامة الصلاة في المراكز الإسلامية.

السفر على ظهر القطار في بنجلاديش

يثير العيد في بنجلاديش حالة من الفوضى نتيجة الفرحة العارمة بقدوم العيد ورغبة الكثيرين في السفر إلى مدنهم وقراهم الأصلية للاحتفال مع العائلة. نتيجةً لذلك، تزدحم المواصلات العامة في العيد، ولا تستطيع وسائل النقل أن تستوعب هذا الكم من المسافرين فيضطر البنغلاديشيون إلى السفر على ظهر القطارات إذا لم يستطيعوا حجز التذاكر.

ارتداء الزي التقليدي في المغرب

كعادة المسلمين في كل البلاد يحرص أهل المغرب على ارتياد المساجد لأداء صلاة العيد المباركة وتتبعها صيحات التكبير احتفالًا بهذه المناسبة السعيدة. ما يميز عيد الفطر في المغرب عن سائر البلدان هو خروج الناس للصلاة والتهنئة مرتدين الزي المغربي التقليدي.

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