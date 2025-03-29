أسعار البقوليات والحبوب تزامنًا مع زكاة الفطر 2025.. الأرز يبدأ من 25 جنيهًا والفول بـ 60.. وهذا رأي مفتي الجمهورية في إخراجها نقودًا (صور)

زكاة الفطر هي صدقة واجبة على المسلمين تدفع قبل صلاة عيد الفطر، ويهدف إخراجها إلى تطهير الصائم من أي لغو أو تقصير خلال شهر رمضان، وأيضًا لمساعدة الفقراء والمحتاجين.

كيفية إخراج زكاة الفطر؟

تُخرج زكاة الفطر من غالب قوت أهل البلد، مثل القمح أو الأرز أو العدس أو الفول، وتكون بمقدار صاعٍ نبوي، وهو ما يعادل حوالي 2.5 إلى 3 كيلوجرامات من الطعام. يمكن إخراجها على شكل مواد غذائية أو نقدًا بالقيمة المحددة من الجهات المختصة مثل دار الإفتاء أو المؤسسات الإسلامية.

حساب نصيب الفرد من زكاة الفطر

لحساب نصيب الفرد، يجب معرفة متوسط سعر الصاع من الطعام في الأسواق. بناءً على الأسعار الحالية للحبوب والبقوليات، يمكن تقدير متوسط سعر الزكاة كما يلي:

السلعة السعر كيلوجرام (بالجنيه المصري) تكلفة 3 كيلوجرام الأرز 25 – 32 75 – 96 الفول 60 180 الفاصوليا 80 240 اللوبيا 110 330 الحمص 60 – 100 180 – 300 العدس 50 150 القمح 25 75

بناءً على هذه الأسعار، فإن الحد الأدنى لقيمة زكاة الفطر نقدًا سيكون حوالي 75 جنيهًا (بالاعتماد على القمح)، بينما قد يصل الحد الأقصى إلى 330 جنيهًا (إذا تم احتسابها باللوبيا). وغالبًا ما تحدد دار الإفتاء المصرية مبلغًا وسطًا ليكون مناسبًا للأغلبية.

ارتفاع أسعار الحبوب وتأثيرها على زكاة الفطر

شهدت الأسواق المصرية في عام 2025 ارتفاعًا في أسعار الحبوب والبقوليات بسبب عوامل مثل التضخم العالمي، وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج. وقد أثر هذا الارتفاع على تكلفة زكاة الفطر.

أهمية الالتزام بإخراج زكاة الفطر وموعدها

ويجب على كل مسلم قادر إخراج الزكاة في موعدها قبل صلاة العيد، وذلك لضمان وصولها إلى مستحقيها في الوقت المناسب. وتحرص الجمعيات الخيرية والمساجد على تنظيم حملات لجمع الزكاة وتوزيعها، سواء كانت طعامًا أو مالًا، على الأسر المحتاجة.

زكاة الفطر فريضة هامة تساعد في تحقيق التكافل الاجتماعي، ومع ارتفاع الأسعار، يمكن للمسلمين اختيار أنسب المواد الغذائية أو القيمة المالية لضمان وصول المساعدة لمستحقيها بأفضل طريقة ممكنة.

أمثلة عملية على كيفية حساب زكاة الفطر لعام 2025

لنفترض أن عائلة مكونة من خمسة أفراد(الأب، الأم، وثلاثة أبناء) ترغب في إخراج زكاة الفطر، وسنحسبها بناءً على أسعار الحبوب المختلفة المتاحة في السوق.

المثال الأول: إخراج الزكاة بالأرز (بسعر 28 جنيهًا للكيلوجرام)

- مقدار الزكاة للفرد = 3 كيلوجرامات× 28 جنيهًا= 84 جنيهًا

- إجمالي الزكاة للعائلة = 5 أفراد × 84 جنيهًا = 420 جنيهًا

المثال الثاني: إخراج الزكاة بالقمح (بسعر 25 جنيهًا للكيلوجرام)

- مقدار الزكاة للفرد = 3 كيلوجرامات× 25 جنيهًا = 75 جنيهًا

- إجمالي الزكاة للعائلة = 5 أفراد × 75 جنيهًا= 375 جنيهًا

المثال الثالث: إخراج الزكاة بالفاصوليا (بسعر 80 جنيهًا للكيلوجرام)

- مقدار الزكاة للفرد = 3 كيلوجرامات× 80 جنيهًا = 240 جنيهًا

- إجمالي الزكاة للعائلة = 5 أفراد × 240 جنيهًا = 1200 جنيه

المثال الرابع: إخراج الزكاة بالحمص (بسعر 100 جنيه للكيلوجرام)

- مقدار الزكاة للفرد = 3 كيلوجرامات × 100 جنيه= 300 جنيهًا

- إجمالي الزكاة للعائلة = 5 أفراد × 300 جنيهًا = 1500 جنيه

ما هو الخيار الأفضل؟

يعتمد اختيار نوع الحبوب على متوسط أسعارها وقدرة الشخص المالية. الجهات الرسمية مثل "دار الإفتاء المصرية" تحدد غالبًا مبلغًا ثابتًا يعادل متوسط سعر.

الحبوب الأساسية لتسهيل الأمر على الجميع. في عام 2025، من المتوقع أن يكون الحد الأدنى لزكاة الفطر في مصر 75 جنيهًا للفرد، مما يعني أن العائلة المكونة من 5 أفراد ستدفع على الأقل 375 جنيهًا.

وقال الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن زكاة الفطر عبادة من العبادات، وقربة من القربات العظيمات؛ لارتباطها بالصوم الذي أضافه الله إلى نفسه إضافةَ تشريفٍ وتعظيمٍ: (إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به).

جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج “القرآن علَّم الإنسان” مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد اليوم، في معرض رده على سؤال يستفسر عن مشروعية زكاة الفطر مضيفًا أن الله -سبحانه وتعالى- شرع زكاة الفطر على كل مسلم ذكرًا كان أو أنثى، حُرًّا كان أو عبدًا، وسواء كان من أهل المدن أو القرى، أو البوادي، وقد فُرضت على كلِّ مَن يجد قوتَ يومِه ولو كان فقيرًا، فقد جعلها الله تطهيرًا للنفس من أدرانها من الشُّح وغيره من الأخلاق الرديئة، وتطهيرًا للصيام مما قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو والرفث ونحوهما، وتكميلًا للأجر وتنميةً للعمل الصالح، ومواساةً للمحتاجين والمساكين، وإغناءً لهم من ذل الحاجة والسؤال يوم العيد، كما أن فيها إظهارَ شكر نعمة الله تعالى على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وما يسَّر له الله من قيامه، وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة، فضلًا عن إشاعة المحبة والمودة بين فئات المجتمع المسلم.

قيمة زكاة الفطر

وأوضح مفتي الجمهورية أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 30 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

وأضاف أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلوجرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.

وقت إخراج زكاة الفطر

وأشار فضيلة المفتي إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، وناشد مفتي الجمهورية المسلمين بتعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة -بل الإنسانية جميعًا- ظروفًا استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان.

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