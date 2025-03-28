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جامعة عين شمس تستقبل وفدا من جامعة العلوم التطبيقية بمدينة نيسا

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
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 استقبلت كلية الآداب جامعة عين شمس، وفدا من جامعة العلوم التطبيقية بمدينة نيسا، بولندا المكون من د. انا اوبالكا منسق برنامج ايراسموس بالجامعة والينا بريل من قسم دراسات الترجمة، وا.م.د مجدالينا روجوز من قسم الصيدلة.

 

جامعة عين شمس تستقبل وفدا من جامعة العلوم التطبيقية بمدينة نيسا

 وجاء ذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين وحنان كامل عميد كلية الآداب، وتنظيم وإشراف قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، الذي يقوم بادارة برنامج الاتحاد الأوروبي للتبادل “Erasmus+” ممثلا في د. نهى الرافعي، منسق جامعة عين شمس للبرنامج ونائب مدير إدارة المنح والمشروعات، عزيز شاكر نائب منسق البرنامج ومسئول متابعة المشروعات بمكتب المنح والمشروعات وتحت إشراف  بهاء إبراهيم عبد الحافظ مدير وحدة التعلم الإلكتروني بالكلية،


وقامت حنان كامل، ومحمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم الطلاب، و مها مها عمارة رئيس قسم اللغة الإنجليزية، باستقبال الوفد وبحث أوجه التعاون البحثي المشترك في مجال دراسات الترجمة والدراسات الثقافية، بالإضافة إلى إمكانية عمل تبادل للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمشاركة في المحاضرات. 

 

كما قدمت الينا بريا محاضرة علمية عن أهمية الكتابات الأكاديمية واستخدام المصطلحات المختلفة وذلك بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية، ‏وعقب ذلك لقاء مع أعضاء التدريس لمناقشة الفرص البحثية المتاحة من كلا الجامعيين والبرامج الصيفية التي تقدمها الجامعة الأوروبية.

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الجامعة الاوروبية الاتحاد الاوروبي جامعة العلوم التطبيقية جامعة عين شمس كلية الآداب جامعة عين شمس محمد ضياء زين العابدين

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