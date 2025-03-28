الجمعة 28 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

«المحامين»: استمرار عمل إدارة العلاج بالنقابة العامة والفرعيات خلال إجازة عيد الفطر المبارك

نقابة المحامين، فيتو
نقابة المحامين، فيتو

أعلنت النقابة العامة للمحامين استمرار عمل إدارة العلاج، طوال أيام إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك لتقديم خدماتها للمحامين، بالنادي النهري بالمعادي، وبمقار النقابات الفرعية.

ووجه عبد الحليم علام نقيب المحامين، بتجهيز جدول عمل لموظفي الإدارة بالنقابة العامة وكافة النقابات الفرعية، وذلك للتواجد بصفة يومية خلال إجازة العيد من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، لاستخراج خطابات العلاج، وصرف الأدوية، وكذلك توفير موظفين لإصدار خطابات مباشرة لمعامل التحاليل والأشعة المتعاقد معها عبر تطبيق الواتساب، دون تكبد المحامي عناء الذهاب للإدارة أو مقر نقابته الفرعية للحصول عليه، وبناء على ذلك يستطيع المحامي الذهاب إلى معامل التحاليل والأشعة المتعاقد معها على مستوى الجمهورية؛ بالكارنيه والروشتة للحصول على خدمته.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بأن إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ من السبت 29 مارس 2025، وتستمر حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025.

وأشار القرار إلى أنه إذا تم ثبوت رؤية هلال شهر شوال 1446 هـ، وتحديد يوم الاثنين 31 مارس 2025 كأول أيام الشهر، فإن الإجازة ستستمر حتى يوم الأربعاء 2 أبريل 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

علاج المحامين نقابة المحامين المحامين

الأكثر قراءة

مصدر يكشف سر جلوس زيزو على مقاعد بدلاء الزمالك أمام سيراميكا

يستمر 3 ساعات، غدا كسوف جزئى للشمس لا يمكن رؤيته فى مصر

أول تعليق من محكمة العدل الدولية على دعوى رفعها السودان ضد الإمارات

أسعار الذهب بالصاغة مساء اليوم الجمعة 28 مارس 2025

كيف تم حسم الخلاف في مشروع قانون المسئولية الطبية؟ (إنفوجراف)

مع الزاهدين.. عبد القادر الجيلاني عَلَمُ الأولياء

آخر تطورات سعر صرف الدولار لحظيًّا في مصر

بنت تسأل: ليه مفيش أنبياء ستات؟! رد مفاجئ من علي جمعة

منوعات

المزيد

بريطاني يقتل صديقه بالمطرقة ويقطع الجثة 27 قطعة بالمنشار

اختبأ على أنه وحش، رجل يرعب الأطفال في أمريكا

سرية وخطيرة، تحقيق بريطاني في واقعة العثور على وثائق عسكرية بالشارع

غواص يصف قاع بئر زمزم في مكة: "لم أشاهد مثله بالعالم"

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة

تعرف علي سعر سعر السكر مساء اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كيف تم حسم الخلاف في مشروع قانون المسئولية الطبية؟ (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم وضع المرأة مساحيق التجميل في رمضان وتأثيرها على صحة الصيام

مع الزاهدين.. عبد القادر الجيلاني عَلَمُ الأولياء

دعاء ليلة القدر 2025، 10 أدعية مأثورة رددها للفوز بـ ليلة القدر

المزيد
الجريدة الرسمية