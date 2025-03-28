«المحامين»: استمرار عمل إدارة العلاج بالنقابة العامة والفرعيات خلال إجازة عيد الفطر المبارك

أعلنت النقابة العامة للمحامين استمرار عمل إدارة العلاج، طوال أيام إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك لتقديم خدماتها للمحامين، بالنادي النهري بالمعادي، وبمقار النقابات الفرعية.

ووجه عبد الحليم علام نقيب المحامين، بتجهيز جدول عمل لموظفي الإدارة بالنقابة العامة وكافة النقابات الفرعية، وذلك للتواجد بصفة يومية خلال إجازة العيد من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، لاستخراج خطابات العلاج، وصرف الأدوية، وكذلك توفير موظفين لإصدار خطابات مباشرة لمعامل التحاليل والأشعة المتعاقد معها عبر تطبيق الواتساب، دون تكبد المحامي عناء الذهاب للإدارة أو مقر نقابته الفرعية للحصول عليه، وبناء على ذلك يستطيع المحامي الذهاب إلى معامل التحاليل والأشعة المتعاقد معها على مستوى الجمهورية؛ بالكارنيه والروشتة للحصول على خدمته.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بأن إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ من السبت 29 مارس 2025، وتستمر حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025.

وأشار القرار إلى أنه إذا تم ثبوت رؤية هلال شهر شوال 1446 هـ، وتحديد يوم الاثنين 31 مارس 2025 كأول أيام الشهر، فإن الإجازة ستستمر حتى يوم الأربعاء 2 أبريل 2025.

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