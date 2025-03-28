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حوادث

حبس المتهم بقتل شقيقه لخلاف على وردية الكشك في أوسيم بالجيزة

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس المتهم بقتل شقيقه طعنا، بسبب خلاف على استلام وردية العمل داخل كشك ملك والدهما في أوسيم بالجيزة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل واقعة مقتل شاب على يد شقيقه الأكبر

وشهدت منطقة أوسيم بالجيزة، واقعة مأساوية عندما أقدم شاب على إنهاء حياة شقيقه الأصغر بسبب خلاف على استلام وردية العمل داخل كشك ملك والدهما، ما ترتب عليه طعن المتهم للمجني عليه بسلاح أبيض طعنة نافذة أودت بحياته.

مقتل شاب على يد شقيقه الأكبر


تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أوسيم بلاغًا يفيد بمقتل شاب على يد شقيقه الأكبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وتبين أن شاب طعن شقيقه الأصغر بسبب خلاف على استلام وردية العمل داخل كشك ملك والدهما، وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بتشريح الجثة لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود عيان لسماع أقوالهم.

 

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