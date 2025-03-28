الأمم المتحدة: إسرائيل ترفض وصولنا لمعبر كرم أبو سالم

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: نحاول تنسيق الوصول إلى معبر كرم أبو سالم لجرد البضائع المتبقية هناك لكن إسرائيل منعتنا.

وأضاف دوجاريك في بيان صادر عنه، اليوم الجمعة:" جهودنا لتنسيق التحركات الإنسانية داخل غزة ما زالت إسرائيل ترفضها بشكل روتيني".

لازاريني: مرضى غزة بلا دواء والآباء لا يستطيعون توفير الطعام لأطفالهم

وفي السياق ذاته قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، اليوم الجمعة: لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة منذ أكثر من 3 أسابيع وهي أطول فترة منذ بدء الحرب.

وأضاف فيليب لازاريني: أن مرضى غزة بلا دواء والآباء لا يستطيعون توفير الطعام لأطفالهم والجوع يزداد.

وتابع لازاريني: ان خطر تفشي الأمراض بقطاع غزة يلوح في الأفق، والأسبوع الماضي شهد مقتل 8 من موظفي الوكالة في قطاع غزة.

الأونروا تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

واستطرد: أكثر من 140 ألف شخص في غزة أجبروا على الفرار بسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية.

وطالب لازاريني بإنهاء الحصار وإعادة فتح معابر غزة لتدفق المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية.

واكد لازاريني على ضرورة إطلاق سراح جميع "الرهائن" ووقف القصف وتجديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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