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رياضة

كأس مصر، فريق بيراميدز يصل استاد الدفاع الجوي استعدادا لـ البنك الأهلي (صور)

فريق بيراميدز يصل
فريق بيراميدز يصل استاد الدفاع الجوي، فيتو

وصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد الدفاع الجوي استعدادا لخوض مباراة البنك الأهلي في إطار مباريات بطولة كأس مصر.

مباراة بيراميدز والبنك الأهلى

ويلتقي فريقا بيراميدز والبنك الأهلي في التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الدور نصفّ النهائي من بطولة كأس مصر.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والبنك الأهلى 

 تنقل قناة أون سبورت 2 مباراة بيراميدز والبنك الأهلي بمنافسات نصف نهائي كأس مصر.

مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

 وفاز بيراميدز على إنبي بهدفين مقابل هدف في الدور ربع النهائي وتخطي البنك الأهلي غزل المحلة بهدف نظيف خلال اللقاء الذي جمع الفريقين بمنافسات الدور ربع النهائي بكأس مصر، ليضرب موعدًا ناريًا مع بيراميدز حامل لقب النسخة الماضية.

بيراميدز حامل اللقب

يحمل فريق بيراميدز لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس مصر، بعدما فاز في المباراة النهائية على زد بهدف نظيف، ليتوج السماوي بأول بطولة في تاريخه.

 

مواجهات نصف نهائي كأس مصر 

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا - الجمعة 28 مارس - 09:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

بيراميدز أمام البنك الأهلي - الجمعة 28 مارس - 09:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

 

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