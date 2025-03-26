الأربعاء 26 مارس 2025
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حوادث

نص أمر إحالة عاطل للجنايات بتهمة هتك عرض طفل في السلام

حبس متهم
حبس متهم

أمرت  نيابة السلام بإحالة عاطل إلى محكمة الجنايات بتهمة خطف طفل وهتك عرضه بدائرة القسم. 

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم بدائرة قسم شرطة السلام محافظة القاهرة خطف بالتحايل المجني عليه الطفل م. م  بأن استدرجه لمحل سكنه واهما إياه بإعطائه لعبة اشتراها له خصيصا وتمكن بذلك من إتمام جريمته وإقصائه عن ذويه مستغلا صغر سنه وفطرته الطفولية.


وأضاف أمر الإحالة: “اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنه في الزمان والمكان ذاتهما هتك عرض المجني عليه الطفل سالف الذكر بالقوة والتهديد بأن أشهر سلاحا أبيض "سكين" وهدده بإعماله في جسده في حال عدم الانصياع له وحسر عنه ثيابه وهتك عرضه”.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض بدون ضرورة مهنية أو قانونية.  

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نيابة السلام محكمة الجنايات قسم شرطة السلام

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