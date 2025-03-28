الآلاف يؤدون صلاة التراويح في مسجد عمرو بن العاص بآخر الليالي الوترية من رمضان (صور)

شهد مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، مساء اليوم الجمعة، توافد أعداد كبيرة من المصلين الذين جاءوا من مختلف أنحاء الجمهورية لأداء صلاة التراويح في الليلة الوترية الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وسط أجواء روحانية عامرة بالإيمان والخشوع.

صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

وامتلأت أروقة وساحات المسجد بالمصلين، الذين اصطفوا منذ الساعات الأولى من المساء، آملين في اغتنام هذه الليلة المباركة بالدعاء والتقرب إلى الله، حيث وارتفعت أصوات التهليل والتكبير في أرجاء المسجد، فيما سادت أجواء من التأثر خلال تلاوة القرآن في الصلاة.

وتُعد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان من أعظم الليالي التي يحرص المسلمون على اغتنامها، خاصة مع رجاء إدراك ليلة القدر التي وعد الله فيها بعظيم الأجر والثواب.

يُذكر أن مسجد عمرو بن العاص، المعروف أيضًا بـ"الجامع العتيق"، يُعد أول مسجد بُني في مصر وإفريقيا، ويُعتبر مقصدًا هامًا للمصلين خلال شهر رمضان، خاصة في الليالي الوترية من العشر الأواخر، حيث يحرص الآلاف على إحياء هذه الليالي المباركة فيه.​

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.