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أخبار مصر

دموع ودعوات المصلين في ليلة القدر، مشاهد إيمانية مهيبة من مسجد عمرو بن العاص (صور)

صلاة التراويح في
صلاة التراويح في مسجد عمرو بن العاص، فيتو

في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، شهد مسجد عمرو بن العاص في القاهرة أجواء روحانية مهيبة، حيث توافد الآلاف من المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح، طمعًا في بلوغ ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. 

صلاة التراويح في مسجد عمرو بن العاص 

حيث امتلأت أروقة المسجد وساحاته بالمصلين من مختلف الأعمار، الذين حرصوا على التواجد منذ وقت مبكر لضمان مكانهم في هذا الحدث الإيماني الكبير. 

كما سيطرت مشاهد الخشوع والبكاء على وجوه المصلين، حيث تضرعوا إلى الله بالدعاء والابتهال، راجين مغفرته ورحمته في هذه الليلة المباركة. 

خلال دعاء القنوت في صلاة التراويح، اهتزت أرجاء المسجد بأصوات المصلين، الذين خصصوا جزءًا من دعائهم لأبناء فلسطين، سائلين الله أن يرفع عنهم المعاناة والتخفيف عنهم في ظل الأوضاع الصعبة التي يمرون بها. 

يُذكر أن مسجد عمرو بن العاص، المعروف بالجامع العتيق، هو أول مسجد بُني في مصر وإفريقيا، ويُعتبر منارة للإيمان والعلم. 


 

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