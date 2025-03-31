4 نصائح لتناول الأسماك المملحة بأمان في عيد الفطر

يحرص الكثير من المواطنين على تناول الأسماك المملحة مثل الملوحة في عيد الفطر، ولكن هناك العديد من الأسرار والنصائح التي يجب معرفتها لضمان شراء ملوحة ذات جودة عالية والاستمتاع بها دون أضرار صحية.

كيفية اختيار الملوحة الطازجة والجيدة

عند التوجه لشراء الملوحة، يسأل التاجر عادة عن حجم السمك، والذي ينقسم إلى نوعين: الملوحة كبيرة الحجم (الذكر) تتميز بوجود أسنان واضحة في فم السمكة، وتحتوي على كمية لحم أكبر، والملوحة الصغيرة أو المتوسطة (الأنثى) تمتاز ببطن عريضة ونسيج لحمي طري، لكنها تحتوي على لحم أقل من الذكر.

نصائح لاختيار الملوحة الأفضل

ولضمان شراء ملوحة طازجة وصحية، يُنصح باتباع الإرشادات التالية:

1. تجنب الأسماك الطرية جدًا أو الجافة، فالسمكة الطرية جدًا (المهرية) غير جيدة، وقد تكون فاسدة.

السمكة الجافة جدًا ليست مثالية، حيث يجب أن يكون نسيج اللحم متماسكًا.

2. اختبر الرائحة، فجميع أنواع الملوحة لها رائحة قوية، لكن الملوحة الفاسدة تكون ذات رائحة نفاذة جدًا وغير مقبولة.

3. تحقق من تماسك اللحم والشوك فإذا كانت السمكة تتفكك بسهولة عند لمسها، أو يخرج الشوك بين الأصابع بسهولة، فهي غير صالحة للأكل.

4. لون اللحم مؤشر على الجودة، فاللون الأحمر دليل على أن الملوحة طازجة وصالحة، أما اللون الأسود أو الداكن جدًا يشير إلى أنها فاسدة.

أفضل المشروبات والفاكهة بعد تناول الملوحة

ويفضل تجنب المشروبات الغازية بعد تناول الملوحة، لأنها تحتوي على بيكربونات الصوديوم، مما يؤدي إلى احتباس الأملاح في الجسم. بدلًا من ذلك، يُفضل تناول الشاي الأخضر، الكركديه، النعناع، أو القرفة، حيث تساعد هذه المشروبات في التخلص من الأملاح الزائدة.

ومن الفواكه المفيدة بعد تناول الملوحة الموز، البرتقال، الكنتالوب، لأنها غنية بـ البوتاسيوم الذي يساعد في إخراج الصوديوم الزائد من الجسم.

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