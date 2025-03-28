تعليم قنا يعلن أسماء المعلمين الفائزين في مسابقة الرائد المثالي على مستوى المديرية للمراحل التعليمية الثلاثة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا أسماء المعلمين الفائزين في مسابقة الرائد المثالي على مستوى المديرية للمراحل التعليمية الثلاثة فى المسابقة التي أعدها توجيه عام التربية الاجتماعية، وذلك تحت رعاية هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف سمية عبد الفتاح، مدير عام الشئون التنفيذية، وتنفيذ الدكتور سيد مرزوق، موجه عام التربية الاجتماعية ومحمود جابر، مسئول اتحاد الطلاب بالمديرية.

نتيجة المسابقة لمعلمى المرحلة الابتدائية

حيث أسفرت نتيجة المسابقة لمعلمى المرحلة الابتدائية عن فوز وفاء محمد حسن مدرسة الأقباط الابتدائية بنات ادارة نجع حمادى بالمركز الأول، ومرفت محمد على الدين مدرسة نجع غلاب بالقارة إدارة ابوتشت بالمركز الثاني، ومنال محمود حسن مدرسة الفاوية الابتدائية الجديدة ادارة دشنا بالمركز الثالث.

وجاءت نتيجة المرحلة الإعدادية بفوز محمد عبدالغفار يوسف مدرسة الخليفة الأول الإعدادية إدارة نجع حمادى المركز الأول، وخلف الله حلمى فاوى مدرسة الوقف الاعدادية المشتركة ادارة الوقف المركز الثاني، وأمل محمود سليم مدرسة البنات الاعدادية ادارة فرشوط بالمركز الثالث.

كما أسفرت نتيجة المسابقة للمرحلة الثانوية بفوز أسماء الدوشى أبو دوح مدرسة أبوبكر الصديق الثانوية بنين ادارة قنا بالمركز الأول، وموسى أحمد موسى مدرسة الثانوية بنات بنجع حمادى المركز الثاني، وعلى أحمد محمد مدرسة المراشدة الثانوية المشتركة ادارة الوقف بالمركز الثالث على مستوى المديرية.

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