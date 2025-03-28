رياضة كفر الشيخ تختتم تدريب TOT للسفراء الجدد ضمن برنامج مشواري (صور)

اختتم مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ فعاليات البرنامج التدريبي TOT لتأهيل السفراء الجدد للعمل كمدربين للنشء من سن 10 إلى 14 عامًا، ضمن برنامج مشواري، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبمشاركة 36 سفيرًا، يأتي هذا البرنامج تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن سفراء مشواري هم مجموعة من الشباب والفتيات الذين تميزوا في تطبيق المهارات المكتسبة من البرنامج، وتم اختيارهم لاحقًا لتدريب أقرانهم ونقل الخبرات إلى مجتمعاتهم المحلية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تساهم في توسيع نطاق الاستفادة من البرنامج وتعزيز تأثيره الإيجابي بين الشباب والنشء، كما أوضح أن التدريب يتضمن تأهيل السفراء الجدد على مهارات العرض والتقديم، وقواعد وأساليب التدريب، وكيفية إعداد الجلسات التدريبية، والتعامل مع الأنماط المختلفة داخل قاعة التدريب، لضمان قدرتهم على نقل المعرفة بفاعلية وإحداث تأثير إيجابي في بيئاتهم المحلية.

وأوضح، محروس، أن برنامج مشواري يهدف إلى تأهيل جيل جديد من الشباب يمتلك المهارات الحياتية والعملية اللازمة، مما يعزز قدراتهم على القيادة والتواصل الفعّال، ويؤهلهم لسوق العمل والمشاركة الفعالة في التنمية المجتمعية، مضيفًا أن البرنامج تم العمل به بمحافظة كفر الشيخ منذ عام 2016، حيث تم تدريب أكثر من 530 ألف مستفيد بالمراحل العمرية المختلفة من 10 حتى 24 عامًا، ويعمل على تطوير مهارات النشء والشباب من خلال تقديم تدريبات متخصصة تعزز من كفاءاتهم وقدرتهم على مواجهة تحديات المستقبل، مما يسهم في إعداد كوادر شبابية قادرة على الإبداع والابتكار في مختلف المجالات، والإعداد الجيد لسوق العمل.

تم تنفيذ البرنامج من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بقيادة منال جمال الدين، وكيل الوزارة، وجيهان رشوان، مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، وإشراف تنفيذي مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وعمرو العتراوي، منسق السفراء بالوزارة، ويقوم بالتدريب حسن الدسوقي ومحمود سعد عبد الخالق، المدربين المعتمدين ببرنامج مشواري.

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