أشرف صبحي: كأس مصر للكرة الشراب يعكس الاهتمام بإحياء الرياضات الشعبية

الكرة الشراب، شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المباراة النهائية لبطولة كأس مصر للكرة الشراب، التي تقام برعاية اتحاد الكرة.

جمعت المباراة النهائية بين فريق الأصدقاء من ميت عقبة وأصدقاء عبد الله مكرم من البحيرة، على ملعب مدرسة السلحدار، بحضور نجوم كرة القدم المصرية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، خلال حضوره النهائي، أن بطولة كأس مصر للكرة الشراب تعكس الاهتمام الرسمي بإحياء الرياضات الشعبية التي تعد جزءًا أصيلًا من ثقافة الأحياء المصرية.

نظام بطولة كأس كرة الشراب

أقيمت البطولة وفق نظام المجموعات، حيث تم تقسيم الفرق إلى 32 مجموعة، تضم كل واحدة منها 8 فرق، ليتأهل منها 32 فريقًا إلى الأدوار الإقصائية حتى الوصول إلى المباراة النهائية، في منافسات شهدت إقامة 450 مباراة مليئة بالإثارة والمتعة.



وأشار "صبحي" أن الوزارة تدعم كافة الأنشطة التي تسهم في اكتشاف المواهب وإتاحة الفرصة لهم للتألق على نطاق أوسع.

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