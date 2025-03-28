إطلاق تطبيق "مهام" بمستشفيات قنا الجامعية، قرارات مجلس جامعة جنوب الوادي

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي بجلسته المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة على انشاء مركز للتدريب خاص بقطاع المستشفيات الجامعية وذلك لتدريب جميع العاملين بقطاع المستشفيات الجامعية من ( أطباء/ فنيي تمريض / عاملين ) وذلك لضمان حسن سير العمل بقطاع المستشفيات.

كما وافق المجلس على مشروع تطبيق "مهام " للحوكمة الإلكترونية للمهام الوظيفية بمستشفيات قنا الجامعية، وعلى مشروع تطبيق إلكتروني للحوكمة الإلكترونية للاستقبال بشقيه ( الباطنة - الحوادث ) بمستشفيات قنا الجامعية.

عقد المؤتمر الطلابي الثالث لقسم التربية الفنية

ووافق المجلس أيضا على عقد المؤتمر الطلابي الثالث لقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية خلال شهر مايو 2025 ، وعلى تغيير موعد انعقاد مؤتمر كلية الآداب ( الدراسات الانسانية وإحياء التراث) والذى كان مقرر في يومي 14-15 ابريل الى يومي 23-24 نوفمبر 2025.

وأحيط المجلس علمًا بدليل الوصف الوظيفي لمستشفيات قنا الجامعية، وأحيط علمًا بفوز كلية التمريض بالمراكز الثلاثة الأولى ضمن كليات التمريض الثمانية والعشرون المشاركة في امتحان مزاولة المهنة دور يونيو 2024، وبشأن الأعداد المقترح قبولها بكليات الجامعة ومعاهدها (ثانوية عامة- شهادات فنية- وافدين) في العام الجامعي ( 2026 / 2025 ) بناءً علي رأي مجالس الكليات،كما احيط المجلس علمًا عن التقرير التنفيذي لجوائز الجامعة المرحلتين الثانية والثالثة للعام الجامعي 2024/2025 واعتماد تقارير تحكيم وإعلان نتائج الجوائز.

تعينات جديدة بجامعة قنا

ووافق المجلس أيضًا على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من الدكتور باسم صبري محمد سلام بكلية التربية، والدكتورة أسماء جابر مبارك حسن بكلية الطب البيطرى، والدكتور حسين محمد مغربى بكلية الهندسة.

كما وافق المجلس على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بكلية العلوم لكل من الدكتورة عواطف سعدالدين أحمد، والدكتورة صباح أحمد حماد، وعلى منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بكلية التربية النوعية لكل من الدكتور عمر عبدالستار أحمد حسين، والدكتورة عبير ربيع أحمد تهامى، ووافق المجلس على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بكلية التربية الرياضية للدكتورة رحاب عبد المنعم الرشدى ابراهيم، وعلى منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد للدكتور حجاجي منصور محمد الري بكلية الطب، والدكتورة أمل عبدالعال محمد على أحمد بكلية التمريض.

وكذلك وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من الدكتورة فايزة أحمد عبد المنعم علي بكلية الآداب، والدكتورة مها مهدي بكلية التربية النوعية، وعلى التعيين في وظيفة مدرس بكلية الطب لكل من الدكتورة نهلة شحات إسماعيل عبد الله، والدكتور مصطفي عبيد عبد الستار حسن، والدكتور أحمد خيري فكري حسانين.

ووافق المجلس على منح درجة الماجستير لـ (25) باحثا ودرجة الدكتوراه لعدد عشرة باحثين من مختلف كليات الجامعة.

وأيضًا وافق المجلس على منح الطلاب الناجحين بكلية التجارة في فصل الخريف 2024 للعام الجامعى 2024/2025 بالأقسام المختلفة ( دبلوم إدارة مستشفيات لعدد " 75 " - دبلوم إدارة الموارد البشرية لعدد " 5 " - دبلوم المحاسبة والمراجعة لعدد " 1 " ) بإجمالي ( 81 ) طالب وطالبة كلُ بالتقدير الحاصل عليه، وعلى منح الطلاب الناجحين بكلية التجارة في فصل الخريف 2024 للعام الجامعى 2024/2025 في الماجستير المهني بالأقسام المختلفة ( ماجستير مهني في المحاسبة لعدد " 19 " - ماجستير مهني في إدارة الأعمال لعدد " 60 " ) بإجمالي ( 79 ) طالب وطالبة كلُ بالتقدير الحاصل عليه.

كما وافق المجلس على منح الطلاب الناجحين في البرنامج التجسيرى بالمعهد الفنى للتمريض التابع لكلية التمريض وذلك على النحو التالي:-

1- درجة الدبلوم التجسيرى( الدور الثانى) بدور أغسطس 2023 لعدد( 2 ) طلبة كلُ بالتقدير الحاصل عليه.

2- درجة الدبلوم التجسيرى بدور دور مايو 2024 لعدد ( 206) طالب وطالبة كلُ بالتقدير الحاصل عليه بعد قضاء فترة الامتياز 6شهور.

3- درجة الدبلوم التخصصى ( الدور الثانى) دور سبتمبر 2023 لعدد (7) طلاب كلُ بالتقدير الحاصل عليه.

ووافق المجلس على منح الطالبان الناجحان بالسنة النهائية في دور فبراير 2025 بكلية التجارة درجة البكالوريوس في العلوم المالية والتجارية ( بنظام التعليم المفتوح ) برنامج جنوب الوادى فرع قنا شعبة ( المحاسبة والحاسبات ) وكلُ بالتقدير الحاصل عليه.

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