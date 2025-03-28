رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنشآت الصحية خلال عيد الفطر فى سوهاج

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن رفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاع الصحي بمحافظة سوهاج، وتكليف الفرق التفتيشية بإدارة الطب العلاجي بالمرور على جميع المستشفيات ومتابعة سير العمل بها.

كما أشار " دويدار " أن هناك خطة تأمين طبي شامل خلال احتفالات عيد الفطر وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتقديم الخدمات الطبية لهم خلال فترة الإجازات.

و أضاف "دويدار" أن الخطة تشمل رفع درجة الإستعداد القصوي بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية وتكثييف تواجد الفرق الطبية بالمستشفيات، بالإضافة إلى إنعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان المديرية علي مدار الساعة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي.



بالإضافة إلى توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية وتوافر أرصدة أكياس الدم من الفصائل المختلفه وجاهزية سيارات الإسعاف وانتشارها.



و أشار ايضًا إلى توجيه الفرق الوقائية بتكثييف الحملات التفتيشية علي الأسواق ومنافذ تقديم المنتجات الغذائية والماكولات للتأكد من صلاحية الأغذية للإستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية حرصا علي سلامة المواطنين.



لافتًا إلى تقديم خدمات مبادرات الرئيس 100 مليون صحة خلال ايام الأعياد بعدد من الميادين والمتنزهات العامة وكذلك نشر فرق التواصل والتثقيف الصحي لتقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين



وقدم وكيل صحة سوهاج تهانيه لجميع العاملين بالقطاع الصحي وأهالي المحافظة بمناسبة عيد الفطر. متمنيًا للجميع الصحة والسلامة.

جاء ذلك بناء علي توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج.



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