الجمعة 28 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنشآت الصحية خلال عيد الفطر فى سوهاج

الدكتو عمرو دويدار
الدكتو عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج

 أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن رفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاع الصحي بمحافظة سوهاج، وتكليف الفرق التفتيشية بإدارة الطب العلاجي بالمرور على جميع المستشفيات ومتابعة سير العمل بها.

 

كما أشار " دويدار " أن هناك خطة تأمين طبي شامل خلال احتفالات عيد الفطر وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتقديم الخدمات الطبية لهم خلال فترة الإجازات.

 

و أضاف "دويدار" أن الخطة تشمل رفع درجة الإستعداد القصوي بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية وتكثييف تواجد الفرق الطبية بالمستشفيات، بالإضافة إلى إنعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان المديرية علي مدار الساعة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي.


بالإضافة إلى توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية وتوافر أرصدة أكياس الدم من الفصائل المختلفه وجاهزية سيارات الإسعاف وانتشارها.


و أشار ايضًا إلى توجيه الفرق الوقائية بتكثييف الحملات التفتيشية علي الأسواق ومنافذ تقديم المنتجات الغذائية والماكولات للتأكد من صلاحية الأغذية للإستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية حرصا علي سلامة المواطنين.


لافتًا إلى تقديم خدمات مبادرات الرئيس 100 مليون صحة خلال ايام الأعياد بعدد من الميادين والمتنزهات العامة وكذلك نشر فرق التواصل والتثقيف الصحي لتقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين 
 

وقدم وكيل صحة سوهاج تهانيه لجميع العاملين بالقطاع الصحي وأهالي المحافظة بمناسبة عيد الفطر. متمنيًا للجميع الصحة والسلامة.

 

جاء  ذلك بناء علي توجيهات  الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

100 مليون صحة ادارة الطب العلاجي أجازة عيد الفطر احتفالات عيد الفطر الحملات التفتيشية الاستعداد الإستعداد القصوي

مواد متعلقة

افتتاح 4 مساجد جديدة بعد إحلالها وتجديدها في سوهاج

حملات نظافة مكثفة بشوارع وطرق قرى سوهاج لاستقبال عيد الفطر

الأكثر قراءة

موعد الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة

6 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل طمأنة للمصريين

ليلة القدر 2025، الأزهر للفتوى يوضح علامات ليلة القدر (فيديو)

قبل ترويجها في العيد، ضبط كوكتيل مخدرات بـ 22 مليون جنيه

البلطي يبدأ من 30 جنيها، أسعار السمك اليوم الجمعة بسوق العبور

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في 5 انتصارات متتالية

الصحة تعلن مواعيد العمل بالوحدات والمكاتب الطبية خلال إجازة عيد الفطر

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن الرحمة والتراحم (فيديو)

منوعات

المزيد

سرية وخطيرة، تحقيق بريطاني في واقعة العثور على وثائق عسكرية بالشارع

غواص يصف قاع بئر زمزم في مكة: "لم أشاهد مثله بالعالم"

طبيبان: مارادونا توفي "وهو يتعذب" ووزن قلبه ضعف الطبيعي

زلزال قوي يهز وسط بورما والصين وتايلاند

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

البلطي يبدأ من 30 جنيها، أسعار السمك اليوم الجمعة بسوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

نحت الأفكار.. مأذون تحت الطلب في “إش إش” و”العتاولة 2” (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تاريخ الإسلام لا يعرف "حقوق المرأة"، علي جمعة يكشف لعبة الغرب

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن الرحمة والتراحم (فيديو)

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في 5 انتصارات متتالية

المزيد
الجريدة الرسمية