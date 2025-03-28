الجمعة 28 مارس 2025
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محافظات

حملات نظافة مكثفة بشوارع وطرق قرى سوهاج لاستقبال عيد الفطر

حملة نظافة بشوارع
حملة نظافة بشوارع سوهاج لإستقبال عيد الفطر

 قامت الوحدات المحليات بمراكز والمدن محافظة سوهاج، بحملة نظافة ليلية مكبرة شملت رفع الأتربة والمخلفات وتطهير البردورات بطرق وشوارع أخميم وميدان 320 دائري وأمام مقر مجلس المدينة وشارع حلمي الشريف مع رفع الأتربة أسفل الأرصفة والارتقاء بجودة الطرق والشوارع والميادين ورفع الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك.

 

وقال المهندس على محمد بهنس رئيس مركزومدينة أخميم إن الوحدة المحلية  تواصل حملات النظافة ورفع الأتربة والمخلفات وتمهيد وتسوية الطرق والشوارع بمركز أخميم استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

 

ففي قريه نيدة تم تنفيذ حملة نظافة على جميع محاور وطرق القرية شملت رفع الأتربة والمخلفات بقرية نيدة وطريق سوهاج وقرية آبار الوقف، كما تم تمهيد الطرق والترابية ورش المياه منعا لانتشار الأتربة.

 

وفي قريه الحواويش تم رفع المخلفات والأتربة بطريق الطواحين وكوبرى قناوى وكوبرى مناع وطريق الديابات الكوثر مرورا بالإسعاف والسلخانة والحواويش البحرية وطريق الحواويش الخلوة مرورا بالمرشح مع رفع نقاط وصناديق القمامة.

 

وشدد بهنس على بذل المزيد من الجهد في الارتقاء بمستوى النظافة ورفع كفاءة الطرق والشوارع والميادين وتواصل العمل على مدار اليوم لتحسين المظهر العام وخلق متنفس طبيعى للمواطنين، وذلك ضمن جهود الوحدة في استقبال عيد الفطر المبارك.

 

بينما قامت الوحدة المحلية لقرية الغريزات بمركز المراغة  بسوهاج بحملة نظافة بنطاق قرية الغريزات شملت مناطق وطرق كوبرى صالح ومنطقة كوبرى أيمن عبدالله وبجوار الموقف الجديد وطريق المزرعة وطريق الغريزات السمارنة بجوار نادى الشبان المسلمين ومنطقة السيد عبدالعال ومنطقة العمارات السكنية بجوار المجمع الزراعى والمدخل الغربى باالغريزات، وقد تم رفع كفاءة منظومة النظافة بالمناطق والطرق بمعدات القرية والتخلص من المخلفات بطريقة آمنة.

 

وأكد خالد محسب رئيس مركز ومدينة المراغة بسوهاج على مواصلة أعمال قطاع النظافة بالقري والنجوع للوصول بمستوي النظافة وبذل الجهود لتوفير بيئه صحيه ومظهر لائق لكل مناطق المركز قبيل عيد الفطر.

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