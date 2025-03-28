الجمعة 28 مارس 2025
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محافظات

تجهيز 205 ساحات مخصصة لأداء صلاة العيد فى سوهاج

صلاة العيد
صلاة العيد

 

اعلنت  مديرية أوقاف سوهاج اليوم الجمعة عن تجهيز 205 ساحات مخصصة لأداء صلاة العيد، موزعة على مختلف الإدارات الفرعية للأوقاف في نطاق المحافظة

 

واوضح محمد أبوسِعدة وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج أنه سيتم إقامة الصلاة في أكثر من 8,000 مسجد،  وكذلك 200 زاوية،  بمراكز ومدن وقرى سوهاج،  كما تم تخصيص خطيبين لكل ساحة، أحدهما رئيسي والآخر احتياطي، لضمان سير خطبة العيد بسلامة  في هذا السياق.

 

 وجه وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، السادة مديري الإدارات بتكثيف متابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة المساجد والساحات، استعدادًا لاستقبال المصلين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

 

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احتياطى استعداد أعمال النظافة والتجميل الأوقاف المساجد والساحات

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