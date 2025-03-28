تجهيز 205 ساحات مخصصة لأداء صلاة العيد فى سوهاج

اعلنت مديرية أوقاف سوهاج اليوم الجمعة عن تجهيز 205 ساحات مخصصة لأداء صلاة العيد، موزعة على مختلف الإدارات الفرعية للأوقاف في نطاق المحافظة.

واوضح محمد أبوسِعدة وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج أنه سيتم إقامة الصلاة في أكثر من 8,000 مسجد، وكذلك 200 زاوية، بمراكز ومدن وقرى سوهاج، كما تم تخصيص خطيبين لكل ساحة، أحدهما رئيسي والآخر احتياطي، لضمان سير خطبة العيد بسلامة في هذا السياق.

وجه وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، السادة مديري الإدارات بتكثيف متابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة المساجد والساحات، استعدادًا لاستقبال المصلين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.