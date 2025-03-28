افتتاح 4 مساجد جديدة بعد إحلالها وتجديدها في سوهاج

افتتحت مديرية أوقاف سوهاج اليوم الجمعة 4 مساجد الجديدة، بعد إحلالها وتجديدها وصيانتها، لخدمة المصلين في مختلف المراكز والقرى ضمن إطار خطة وزارة الأوقاف للتوسع في إنشاء وتطوير المساجد، وتوفير بيئة روحانية تليق ببيوت الله.

وأوضح الدكتور محمد أبوسِعده وكيل وزارة الأوقاف سوهاج أنه تم افتتاح مسجد عبد الرحمن بن أبي بكر (المجمع الإسلامي)، كوم إشقاو، قرية المدمر مركز طما ومسجد بلال بن رباح، قرية بني منصور مركز البلينا ومسجد الرحمن، شارع الشامي، قرية نجع الدير ومسجد سيدي جلال، قرية بني منصور مركز البلينا ضمن إعمار بيوت الله عز وجل، بافتتاح مساجد جديدة.

ويأتي ذلك استكمالًا لجهود الوزارة في إعمار بيوت الله ونشر تعاليم الدين الإسلامي في أجواء ملائمة للعبادة والتقوى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.