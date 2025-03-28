الجمعة 28 مارس 2025
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افتتاح 4 مساجد جديدة بعد إحلالها وتجديدها في سوهاج

افتتاح 4 مساجد
افتتاح 4 مساجد

افتتحت مديرية أوقاف سوهاج اليوم الجمعة 4 مساجد الجديدة، بعد إحلالها وتجديدها وصيانتها، لخدمة المصلين في مختلف المراكز والقرى ضمن إطار خطة وزارة الأوقاف للتوسع في إنشاء وتطوير المساجد، وتوفير بيئة روحانية تليق ببيوت الله.

وأوضح الدكتور محمد أبوسِعده وكيل وزارة الأوقاف سوهاج أنه تم افتتاح مسجد عبد الرحمن بن أبي بكر (المجمع الإسلامي)، كوم إشقاو، قرية المدمر مركز طما ومسجد بلال بن رباح، قرية بني منصور  مركز البلينا ومسجد الرحمن، شارع الشامي، قرية نجع الدير ومسجد سيدي جلال، قرية بني منصور  مركز البلينا ضمن إعمار بيوت الله عز وجل، بافتتاح مساجد جديدة.

ويأتي ذلك استكمالًا لجهود الوزارة في إعمار بيوت الله ونشر تعاليم الدين الإسلامي في أجواء ملائمة للعبادة والتقوى.

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إعمار بيوت الله افتتاح مساجد جديدة افتتاح مساجد المجمع الأسلامي افتتاح مسجد

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