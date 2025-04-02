استمرار عمل مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع للمياه والكهرباء بالجيزة بإجازة العيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء بمحافظة الجيزة عن استمرار تشغيل مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع بفروعهما خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك لضمان عدم انقطاع الخدمات الأساسية عن المواطنين طوال فترة العطلة.

خطة تشغيل مراكز الشحن خلال العيد

وأكدت الشركتان أن جميع مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع ستعمل وفق جداول تشغيل منتظمة خلال العيد، مع توفير فرق دعم فني لضمان حل أي مشكلات تواجه المواطنين أثناء عمليات الشحن، كما تم التأكيد على جاهزية جميع أنظمة الشحن الإلكتروني، بما في ذلك خدمات الشحن عبر التطبيقات الذكية ونقاط الدفع الإلكتروني المنتشرة في مختلف أنحاء المحافظة.

إجراءات لضمان استمرارية الخدمات

وحرصًا على عدم تأثر المواطنين بانقطاع المياه أو الكهرباء خلال إجازة العيد، تم اتخاذ عدة إجراءات تشمل:

استمرار العمل في مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع بجميع الفروع الرئيسية والفرعية.

توفير فرق دعم فني وصيانة على مدار الساعة لمعالجة أي أعطال قد تطرأ.

إتاحة خدمات الشحن الإلكتروني عبر التطبيقات الذكية والمحافظ الإلكترونية لتسهيل عمليات الشحن دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

تشغيل الخطوط الساخنة الخاصة بالمرافق لاستقبال استفسارات المواطنين والتعامل مع أي مشكلات طارئة.



دعوة المواطنين لشحن العدادات مسبقًا

ودعت محافظة الجيزة وشركتا المياه والكهرباء المواطنين إلى شحن عداداتهم مسبقًا تحسبًا لأي ظروف طارئة، مع التأكيد على توفر مراكز الشحن خلال إجازة العيد لضمان استمرار الخدمة دون انقطاع، كما يمكن للمواطنين استخدام خدمات الدفع الإلكتروني كخيار بديل لشحن العدادات بسهولة من منازلهم.

يأتي هذا القرار في إطار حرص محافظة الجيزة على تقديم خدماتها بكفاءة عالية خلال العيد، وضمان عدم تأثر المواطنين بأي مشكلات تتعلق بالمياه أو الكهرباء خلال فترة الإجازة.

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