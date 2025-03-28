حبس 108 متهمين بتجارة المواد المخدرة في عين شمس

أمرت نيابة عين شمس بحبس 108 متهمين بتجارة المواد المخدرة بدائرة القسم 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت عدة حملات استهدفت حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وأسفرت جهودها عن ضبط 90 قضية ضُبط خلالهم 108 متهمين وبحوزتهم مضبوطات أبرزها أكثر من 121 كيلو جرام مواد مخدرة متنوعة – 9142 أمبولا وأقراص مخدرة.

وتحررت المحاضر اللازمة بالوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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