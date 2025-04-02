الأربعاء 02 أبريل 2025
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طريقة الإبلاغ عن انقطاع المياه بالجيزة خلال إجازة عيد الفطر

انقطاع المياه
انقطاع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة عن تفعيل الخط الساخن 125 لاستقبال بلاغات المواطنين بشأن انقطاعات المياه أو ضعف الضغوط، بالإضافة إلى أي بلاغات عاجلة تتعلق بمرافق المياه والصرف الصحي.

 

آلية الإبلاغ عن أعطال المياه خلال العيد

وأكدت الشركة أن المواطنين يمكنهم التواصل مع الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة للإبلاغ عن أي مشكلة تخص انقطاع المياه أو ضعف الضغوط، وسيتم التعامل الفوري معها من خلال فرق الصيانة والطوارئ، كما أوضحت أن هناك فرقًا فنية مجهزة تعمل على مدار الساعة لضمان سرعة التدخل وإصلاح الأعطال الطارئة.

 

إجراءات استباقية لضمان استمرار الخدمة

وحرصًا على استقرار خدمات المياه خلال العيد، قامت الشركة باتخاذ عدة إجراءات، تشمل:

تمركز سيارات محملة بالمياه في المناطق التي قد تتأثر بانقطاعات أو ضعف الضغوط، لضمان توفير المياه للمواطنين.

تجهيز فرق صيانة متخصصة للتحرك السريع عند تلقي البلاغات عبر الخط الساخن.

متابعة محطات المياه والصرف الصحي للتأكد من عملها بكامل كفاءتها خلال فترة العيد.

تشغيل مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع خلال إجازة العيد لضمان عدم انقطاع الخدمة عن المشتركين.


دعوة المواطنين للتواصل الفوري في حالة الأعطال

ودعت محافظة الجيزة المواطنين إلى التواصل الفوري مع الخط الساخن 125 في حال حدوث أي أعطال أو مشكلات تتعلق بمياه الشرب أو الصرف الصحي، مؤكدةً أن فرق الطوارئ مستعدة للاستجابة السريعة وضمان استمرارية الخدمات، كما أكدت الشركة أنها تتابع عن كثب جميع البلاغات وتتخذ الإجراءات اللازمة فور تلقيها لضمان راحة المواطنين خلال عطلة العيد.

يأتي هذا في إطار التزام محافظة الجيزة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والتأكد من عدم تأثرهم بأي مشكلات طارئة تتعلق بمياه الشرب أو الصرف الصحي خلال فترة العيد.

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